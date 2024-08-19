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大港閱冰狂吸4萬人朝聖！業績暴增5成業者嗨翻　人氣冰店快收藏

▲「閱冰總司令」高雄市長陳其邁也在活動第一天現身活動，對各類在地冰品讚不絕口。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲「閱冰總司令」高雄市長陳其邁也在活動第一天現身活動，對各類冰品讚不絕口。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市觀光局於8月17、18日舉辦「大港閱冰」冰品市集嘉年華，2天活動吸引4萬人湧入哈瑪星朝聖，店家業績紛紛成長3至5成不等，讓業者賺進人潮和錢潮。專業評審團也對各類冰品票選出獎項，提供旅客放入收藏口袋，下次到店家好好品嘗。

▲大港閱冰人潮眾多，店家買氣超旺。（圖／記者許宥孺攝）

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▲大港閱冰人潮眾多，店家買氣超旺。（圖／記者許宥孺翻攝）

觀光局長高閔琳表示，雖然遇上周末天氣不穩定，兩天活動仍狂吸超過4萬人次；市集各冰品店家買氣超旺，川流不息的人潮，讓各家招牌冰品早早完售，部分店家趕緊多次補貨。活動現場可以看到許多歐美、菲律賓、香港等國際遊客，特別是來自菲律賓的旅行社、媒體及網紅貴賓踩線團也專程到訪，親身體驗高雄港都創意多元的冰品文化。

▲菲律賓踩線團到訪品嚐高雄美味冰品。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲菲律賓踩線團到訪品嚐高雄美味冰品。（圖／記者許宥孺翻攝）

「大港閱冰」的清涼魅力讓來自菲律賓踩線團成員也讚不絕口，菲律賓旅行社協會公關代表楊傑森表示，踩線團特地安排到場品嚐各式特色冰品，滿足味蕾與視覺，為高雄留下美食之都的深刻印象。

今年「大港閱冰」有超過45家特色冰品與餐車店家共襄盛舉，觀光局指出，參展冰店店家業績成長3到5成不等，許多知名店家多備2至3倍食材份量仍早早完售。冰品業者郭先生表示，有遊客意猶未盡，表示將繼續到店裡消費，大幅提升高雄美食觀光的能見度。

觀光局進一步指出，本次活動專業評審團特別邀請知名甜點主廚郭士弘、甜點師蘇霈嘉、美食部落客「左豪」、美食網紅「綺綺」及「吃貨萍」等5位評審，針對冰品市集店家「口味、創意、造型、風味、衛生」等項目評分，經評審熱烈討論評比後，再依各店家特色選出得獎名單，提供全國旅客按圖索驥，來高雄尋找心目中最佳的冰品。

▲▼大港閱冰提供在地美味冰品推薦，讓旅客能收藏品嘗。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲大港閱冰提供在地美味冰品推薦，讓旅客能收藏品嘗。（圖／記者許宥孺翻攝）

其中，榮獲風味絕佳獎者包括「WLiC瓦拉手工冰淇淋」、「SNOW 雪諾義式冰淇淋—高雄店」、「ICE ICE BABY冰淇淋」、「銀兩冰品」、「津芒果冰品店」、「武八寶woobubble」。

榮獲「最佳創意冰品獎」為「迷路。麋鹿糖藝鋪」、「韓國網紅美食烤棉花糖冰淇淋（炎冰）」、「小島製冰」、「空氣分子霜淇淋」、「人來走走手作雪花冰」、「貝力岡法式冰淇淋」。「傳統好味獎」為「第一家芋冰城」、「家庭號傳統甜品」、「吳家豆花八寶冰」、「夏一凍呷冰」、「秀珠冰菓室」、「台糖蜜鄰大勇店」、「張家豪功夫甜品」。

▲▼大港閱冰提供在地美味冰品推薦，讓旅客能收藏品嘗。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲葉月堂雪花冰榮獲最佳人氣獎。（圖／記者許宥孺翻攝）

「最佳童趣冰品獎」為「KUMAYA愛熊家雞蛋仔」、「白木舟手工冰城」、「蔦丘｜日式刨冰」、「枝仔冰城（明華店）」、「大碗公冰‧甜品」、「凍心炸冰淇淋—高雄車」、「阿良涼圓」。

榮獲「最佳人氣推推獎」為「禾苑蔗片冰」、「皇冠冰城」、「Kaju義式手作冰淇淋」、「川田手切冰淇淋」、「厚嘟嘟厚切優格冰」、「葉月堂雪花冰」、「撒花」。

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