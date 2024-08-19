東京電力公司：福島核電廠「核燃料碎片」22日開始取出

▲東京電力公司將從22日起著手進行核燃料團塊的取出作業。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

福島第一核電廠2011年因地震影響而發生核事故，其中熔融核燃料團塊因含有高度輻射量而難以順利取出，成為廢爐作業中的「最大難關」。對此，東京電力公司今（19）日下午召開記者會，透露最快將於22日在2號機安裝相關設備，著手進行核燃料團塊取出作業。

根據《日本放送協會》，日本發生「311東日本大地震」、進而引發福島核電廠核災，時至今日已經過13年，如今日本政府和東京電力公司展開計畫，首先從2號機取出含有高度輻射量的核燃料團塊，本月16日針對核燃料團快取出之相關設備進行事前檢測，在確認安全無虞後，從日本原子能管制委員會領取合格證。

東京電力公司19日召開記者會表示，從19日起將在福島核電廠現場進行相關的確認作業，一旦確定無安全疑慮，將從22日啟動機器手臂等機具，透過核子反應爐安全殼內部的管線放入相關裝置，著手執行核燃料團塊的取出作業。

東京電力公司解釋，由於該作業是透過遠端操控進行，並將置於反應爐安全殼底部的核燃料團塊取出，因此將相關裝置放入反應爐安全殼底部需要花上至少數天，至於將核燃料團塊完全取出，最快將進展至下周。

據悉，自從2011年福島第一核電廠發生事故後，反應爐壓力槽（RPV）內部核心燃料，與一次圍阻體容器（PCV）之中的物體熔融形成固狀物，推測1號機至3號機的核燃料團塊達到880噸。

原先日本政府、東京電力公司曾規劃2021年試驗性取出2號機數公克的熔融核燃料團塊，然而因為機器手臂動作精準度不足，因此相關的取出作業已被迫數度延期，成為福島核電廠廢爐作業中「最大的難關」。