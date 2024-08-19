台東知本地區污水用戶接管工程已發包　籲請鄉親配合

▲台東知本地區污水用戶接管工程已發包。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣知本地區污水系統已建置多年，近來並有許多住戶詢問申請納管之情形，為此，台東縣政府主動協助住戶接管，輔導期間陸續將尚未接管之用戶家中浴廁、廚房、洗滌等之生活污、雜排水，接入公共污水下水道系統中，並引流至水資源回收中心進行處理，水質符合放流水標準後放流。

台東縣長饒慶鈴表示，為讓有污水系統區域的用戶能方便接管，台東縣政府主動協助用戶，獎勵輔導期間接入污水系統接管費用全由縣府負擔。為避免水資源回收中心無法負荷雨水混入，請用戶配合自家先行改管雨、污分流、且後巷自地界線退縮、搬除雜物。

台東縣建設處指出，有關住戶化糞池存廢問題，用戶完成污水下水道接管後，化糞池將無存在之必要，建議民眾同意由縣府工程進行時協助施做化糞池抽乾、消毒並封填，以減少環境惡臭、蟑螂茲生、病媒傳染等，有效改善生活環境，日後也不需進行化糞池抽水肥及投藥保養。

建設處長蔡勝雄進一步說明，知本污水系統建置已進入收尾階段，近期縣府將主動調查用戶接管意願，若有疑慮可聯絡里長或建設處，電話：089-360541；再次呼籲鄉親把握這次專案污水接管機會，若錯過此次機會日後接管需自行付費，若後巷有施工障礙部份可依據「台東縣公共污水下水道用戶接管後巷施作空間不足處理作業要點」配合施工，環境永續大家一起來，請尚未接管的鄉親共同配合污水用戶接管工程，主動積極配合才能共享改善環境，節能減碳及環境永續，共創更美好的生活