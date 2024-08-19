桃園新住民學習蝶谷巴特創作　服務長者共享手作藝術

▲梁淑貞老師(左四)教導新住民朋友「蝶谷巴特藝術」創作。（圖／第二專長協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市第二專長發展協會辦理「免費蝶谷巴特藝術課程」，教導新住民朋友培養專長與興趣，為驗收學習成果，18日由理事長馮開華、梁淑貞和張惠萍老師兩位老師，帶領學員到「龜山區貿商社區照顧關懷據點」為長者服務手作藝術活動，從構圖到黏貼，大家手眼並用、認真做，超開心。

梁淑貞老師說，為精進新住民對於美學的認知、興趣與專長，第二專長發展協會規劃以時下美學流行趨勢之「蝶古巴特」的藝術學習課程，結合特別的繪畫效果與其他裝飾元素，賦予物品新意，提升新住民美學潛能，同時增進對於物品循環再利用的思維。

▲新住民朋友教長輩「蝶谷巴特藝術」創作。（圖／第二專長協會提供）

而學習蝶谷巴特創作，可以帶來多方面的的助益，尤其是對於那些有創意和手工藝興趣的人。另外，對延緩失能、預防失智認知衰退，對手眼協調和精細動作技能，更有助於協助長者保持肌肉和維持大腦的認知功能，提供多方面的幫助。

▲第二專長發展協會理事長馮開華(前排左四)，帶領學員到「龜山區貿商社區照顧關懷據點」為長者服務手作藝術活動。（圖／第二專長協會提供）

「免費蝶谷巴特藝術課程」於7月中旬開課，利用假日陸續展開的五堂的課程，內容有：麻布袋拼貼、玻璃瓶改造、手作玫瑰花盆栽等，20名學員並於課程結束後，在8/17、18日到「龜山區貿商社區照顧關懷據點」為長者服務手作藝術活動，服務人數40人，期以落實社會參與的同時，提倡物品循環再利用，藉以促達社會共學與共樂。

關懷據點的阿嬤們說，手作的「蝶古巴特麻布袋」除了出門帶著，觀賞也不錯，很有成就感，也更有自信了。

桃園市目前新住民人數達6.6萬人，隨著新住民的加入，為國內在少子化與高齡化的社會增添了生機與活力。為協助新住民加速與國內社會交流、培養專長與興趣，桃園市第二專長發展協會於民國109年度、110年度、112年度，推動以美學為主題(繪畫、新娘秘書)的計畫，成效廣獲好評。