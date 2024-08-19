呼應台南400國際專家齊聚台南　糖業文化遺產現況與展望研討會登場

▲「夢想與現實的交織-糖業建築遺址的新生與蛻變」國際研討會，19日於台南市文化資產保存研究中心舉行，台南市文化局謝仕淵局長致歡迎詞揭開序幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「夢想與現實的交織-糖業建築遺址的新生與蛻變」國際研討會，19日於台南市文化資產保存研究中心舉行，研討會匯集了來自台灣、美國、印尼、荷蘭和日本等地的專家學者，共同探討糖業發展的歷史、其文化遺產的保存、再利用可能性及其對社區發展的影響。

研討會由台南市文化局謝仕淵局長致歡迎詞揭開序幕。新加坡國立大學建築系副教授Johannes Widodo和美國鮑林格林州立大學旅遊、休閒與活動策劃教授Philip Feifan Xie分別就工業遺產的複雜性及其旅遊的生命週期模型發表主題演講。

會議分為四個主題小組，涵蓋了文化景觀、糖業歷史、糖廠適應性再利用以及歷史旅遊與博物館等議題。來自台灣、印尼和荷蘭的專家也分享在這些領域的研究成果和實踐經驗。日本平戶松浦史料博物館館長岡山芳治則介紹了「平戶—甜點之島」，如何通過歷史和非物質文化遺產振興社區。而印尼糖業研究所所長Aris Lukito也分享了爪哇東部試驗站對印尼糖業的重要作用。研討會最後以圓桌討論作結，討論了糖廠再利用和博物館的議題，為未來的研究和實踐指明了方向。

文化局謝仕淵局長表示，台灣糖業生產與國際貿易已將近400年歷史，適逢台南400之際，藉由研討會、參訪、工作坊、展覽等形式，介紹本地糖文化與世界各地經濟脈絡關係，透過跨時空、跨國界交流與國際連結，呈現台南400年之社會內涵，並提出願景與具體建議，作為未來發展之參考依據。此次研討會不僅回溯糖業文化，使與會民眾得以一探糖業發展脈絡，與會專家們的交流也為糖業文化遺產的發展提供了寶貴的見解。

本次除研討會外，接下來3天更辦理現地工作坊，帶領參與學者前往台南熱蘭遮博物館、總爺藝文中心、善化糖廠、十鼓文創園區等糖業相關文化遺址與建築，實地走訪並交流各式發展的可能性。