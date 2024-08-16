遭列入「中國軍企清單」　中微公司起訴美國國防部

▲中微半導體遭列入黑名單，與美國防部對簿公堂。（示意圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸中微半導體設備（上海）股份有限公司（以下簡稱「中微公司」）8月16日宣布，已向美國法院正式提交訴狀，起訴美國國防部將其列入中國軍事企業清單（Chinese Military Companies List，以下簡稱「CMC清單」）的決定。

據《觀察者網》報導，2024年1月31日（美國東部時間），美國國防部根據《2021財年國防授權法案》第1260H條，將中微公司列入CMC清單。

中微公司表示，美國國防部將中微公司列入CMC清單的決定是錯誤的，不符合事實，沒有法律依據，且違背了程序正當，給該公司的聲譽造成嚴重影響。

公告中稱，自被列入CMC清單以來，中微公司竭盡所能積極地同美國國防部進行溝通、澄清事實，提供了充分的證據證明其不符合CMC清單的認定標準，並要求其將中微公司從CMC清單中移除。然而，遺憾的是，截至正式起訴之日，中微公司仍未如願。

「因此，中微公司不得不採取法律途徑，請求法院要求美國國防部撤銷其錯誤決定，以消除誤解，維護中微公司合法權益，並保障中微公司股東、客戶及合作夥伴的利益」，該公司表示，中微公司一貫堅持合法、合規經營，嚴格遵守國內和國際法律法規，從未參與任何與軍事相關的活動。

中微公司董事長兼總經理尹志堯表示，「我們對美國國防部將中微公司再次列入涉軍清單深表震驚。這一決定是錯誤的，是毫無根據的。我們相信法院會作出一個公正的裁決，將中微公司從CMC清單中移除。同時，我們也願意繼續與美國國防部保持溝通，友好妥善地解決所存在的爭議。」

美國國防部今年1月通報，擴增投資黑名單，長江存儲、上海禾賽科技、中微等逾10家中國企業入列。