尤榮智、蔡育輝率員抗議警用長槍靶場讓溪北活化夢碎　黃偉哲親接陳情

▲台南市議員尤榮智、蔡育輝，13日陪同300名六甲、新營鄉親，齊聚新營民治議事廳前拉白布條、高舉標語！鄉親們抗議設立警用長槍靶場，並遞連署陳情書，請黃偉哲市長重新規劃。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市議員尤榮智、蔡育輝，13日陪同300名六甲、新營鄉親，齊聚新營民治議事廳前拉白布條、高舉標語！鄉親們憤怒，爭取多年，希望能活化閒置六甲營區，成為青年返鄉就業青創基地，怎知，官方突襲成為警用長槍靶場，鄉親痛批黑箱作業壓制民意，並遞連署陳情書，請黃偉哲市長重新規劃！

台南市議會今天起在新營民治議事廳，舉行為期10天的臨時會，早上9時多，5輛來自六甲的遊覽車緩緩開進會場，在尤榮智議員和他團隊執行長女兒尤淨寬帶領下，六甲區里長聯誼會會長劉國賢里長、副會長七甲里長蔡淵湶等里長和鄉親們拾級而下，有白髮蒼蒼的老阿公、老阿媽，也有青春少年人，蔡育輝議員也特別相挺，出動50人聲援，大家拉著白布條和標語，標語明白寫著『台南市府把六甲人當二等公民，強烈反對設置警用長槍靶場』、『市府罔顧承諾、欺壓百姓、強行闖關！六甲人是溪北棄兒！』、『暗度陳倉！連說明會都沒有！！欠六甲人一個公道！！』

尤榮智議員的女兒尤淨寬執行長指出，六甲營區閒置多年，位於國道3、台一線、林鳳營車站的交通樞紐，鄰近工研院、南藝大、烏山頭水庫，面積有4.9公頃，從2019年榮智議員當選台南市議員起，就接受鄉親請託，多次在議會中建請台南市政府，編建土地利用計畫與經費，讓這塊空地能再度活化，吸引產業投資，提供青年返鄉就業機會，因為緊鄰左鎮化石園區、山上區水道博物館、官田葫蘆埤公園、麻豆總爺園區、柳營德元埤荷蘭村等，六甲鄉親殷切希望整體都市重新規劃，讓地方產業升級，並帶動觀光人潮。

尤淨寬說，六甲人現在這個夢碎了，警察局原本計畫在南區設置長槍靶場，因為南區區民強烈反對，今年四月，台南市府簽准將警用長槍靶場移到六甲營區，整個過程黑箱作業，六甲人完全被蒙在鼓裡，連當地議員都沒被告知，現在整個事情爆發，六甲鄉民人人群情激憤，痛批市府『生雞蛋沒，放雞屎有』，發起連署表達抗議心聲，全區十一位里長和社區協會理事長都在連署書上簽名，希望市府不要橫柴入灶，建請市府讓六甲營區者塊珍貴的土地，成為『六甲產業文化故事館.』，朝著產業升級、休閒文化觀光整合方向，重新規劃，以帶動大區域經濟活絡。

蔡育輝表示，台南縣市合併後，溪北17個區人口外流非常嚴重，每年流失約3千人，至今人口流近3萬人，每次總質詢他都為在地鄉親請命，希望市府不要重南輕北，能正視溪北地區嚴重邊緣化的困境，溪南有美術一二館、亞太棒球村、總圖書館、輕軌交通建設，黃偉哲市長也計畫在南台南副都心，讓小巨蛋計畫敗部復活，看著溪南地區一到假日就遊客如織，反觀溪北地區，因為缺乏重大建設，也沒就業機會，真的猶如棄兒，六甲營區這塊黃金地段，市府都市規劃就要朝，黃金發展等級規劃，怎會讓這塊地成為靶場，難怪六甲鄉親群情激憤。

黃偉哲市長親自與尤榮智議員執行長尤淨寬、里長聯誼會會長劉國賢里長、副會長七甲里長蔡淵湶等里長鄉親代表溝通，並接下遞上的陳情書，他說，聽到鄉親們的心聲了，市府會針對『六甲產業文化故事館.』的設置，進行可行性評估，以達到讓六甲營區真正活化的宗旨。