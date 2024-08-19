送托才半個月！女嬰訪視前1天出事…市府曝：沒規定強制裝監視器

記者郭世賢、戴若涵 ／基隆報導

基隆一對父母月初才透過基隆市居家托育服務中心媒合，將5個月大的女兒交由保母照顧，不料，孩子卻在15日出現腦出血症狀，目前昏迷指數3，情況並不樂觀，家屬懷疑與保母有關。對此，基隆市政府兒童暨少年事務處副處長吳雨潔說明，訪視人員原訂16日要進行探訪，很遺憾15日發生這樣的事件，將於19日再度前往保母家訪視。

▲基隆5個月大女嬰疑遭保母施虐，嚴重腦出血昏迷，父母心碎。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

女嬰父親指出，15日上午才送托不久就接到通知，孩子正在急診室，趕抵醫院後才知，女兒嚴重腦出血，經緊急手術後，昏迷指數3，醫師推斷，是嬰兒搖晃症候群，因劇烈搖晃造成的腦出血，情況並不樂觀，就算救回「要嘛是植物人，要嘛癱瘓」。對此，保母否認曾搖晃女嬰。而女嬰的姑姑則是心碎透露，姪女成功存活的機率只有2%，控訴保母家的監視器並沒有安裝記憶卡，因此無法存檔，只能看到當下畫面。

針對這起案件，基隆市政府兒童暨少年事務處副處長吳雨潔回應，「這位家長因為有托育的需求，因此請求基隆市居家托育服務中心來協助尋找保母，中心在了解需求、居住地後協助媒合，家長確認保母家環境、收托方式後，才將孩子送托，按照規定，市府每年要到保母家，進行實地訪視，此案是8月的新收托案，中心定在16日要進行訪視，遺憾15日發生這樣的事件。」

吳雨潔稱，事發過後訪視人員立即前往醫院了解情況、做紀錄，並將於19日再次到保母家進行訪查。至於監視器的部分，現行法規並沒有規定保母家中必須強制加裝監視器，「這部分市府會持續鼓勵保母自主安裝，提升托育環境的安全性」，強調基隆市政府相當重視此事件。

事發後基隆市長謝國樑與兒少處處長林麗蟬於16日早上前往基隆長庚醫院，瞭解女嬰狀況，並慰問女嬰家長。謝國樑表示，市府高度重視此事件，已要求相關單位全力協助孩童的救治，並致力於協助孩童及家庭渡過難關。市府將繼續密切關注事態進展，盡快查明事件原因，持續關懷安撫家屬情緒及設立諮詢窗口協助，社工進行家訪，並竭盡全力維護幼童的安全與健康。

基隆市政府指出，本案目前已依規通報衛生福利部社會及家庭署備案，兒少保護網絡群組亦通報基隆地檢署司法介入，檢察官已接手並指揮二分局偵查隊進行調查中，以釐清女嬰傷勢成因。

▲基隆市政府兒童暨少年事務處副處長吳雨潔。（圖／記者郭世賢翻攝）