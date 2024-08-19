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社會 社會焦點 保障人權

東豐快工人遭壓4hrs尋獲！巨量鋼筋倒塌奪命　營建商封路不給拍

記者許權毅／台中報導

台中市興建中的東豐快速道路工程今早8時許傳出死亡意外，一名移工遭大量鋼筋壓住受困，當場已經死亡，由於大型鋼筋數量多，救援難度高，約在12時左右已接觸遺體。據了解，該工程鋼筋原先都已經綁好，今日是要進行灌漿作業（澆置作業），疑似是柱體「頭重腳輕」才發生坍塌，導致一名移工躲避不掉，當場被壓死。

▲▼東豐快才要灌漿出意外！鋼筋突倒塌壓死工人　營建商封路不給拍。（圖／記者許權毅攝）

▲東豐快今日工程發生意外，鋼筋突然倒塌壓死一名工人。（圖／記者許權毅攝，下同）

意外現場位在石岡區、大甲溪河床邊，附近道路狹小難以進入，該營建商為阻止媒體進行拍攝，請工程人員在周圍開放道路放置三角錐，以封鎖入口。

▲▼東豐快才要灌漿出意外！鋼筋突倒塌壓死工人　營建商封路不給拍。（圖／記者許權毅攝）

台中市政府建設局指出，有關東豐快速道路（石岡新興段工程）墩柱主筋倒塌案，施工人員今日上午進行拉鋼索作業時，墩柱主筋突發性倒塌致1名人員壓於下方。

東勢警分局說，現場鋼筋重量甚鉅，現場等待大型吊車將鋼筋吊起，並救出該名外籍移工。警方除通報勞工局勞動檢查處營造業科檢視是否有工安疏失外，將製作相關卷宗報請台中地方檢察署進行相驗。

▲▼東豐快才要灌漿出意外！鋼筋突倒塌壓死工人　營建商封路不給拍。（圖／記者許權毅攝）

勞工局說明，此案災害發生工地為丁類危險性工作場所，屬勞動部職業安全衛生署中區中心轄管檢查處理中。勞工局亦將協助處理，並將案例轉知營造業界列為防災參考。建設局獲報後第一時間到場了解狀況，立即指示全面停止施工檢視職安設備，並將追究廠商責任，以維護施工人員安全。

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