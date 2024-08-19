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社會 社會焦點 保障人權

獨／找到星城Online漏洞11天撈1843萬！涉詐起訴...3兄弟首曝光

記者黃宥寧／台北報導

新北市汐止區李姓三兄弟為線上遊戲「星城Online」玩家，36歲李姓大哥意外發現遊戲館「大鬧西遊」出現漏洞，立刻揪2名胞弟一起撈遊戲幣，短短11天共獲相當於新台幣1843萬2909元星幣，全案經網銀國際公司提告，3人被依詐欺等罪起訴。士林地院首開庭，3兄弟否認犯行，其長相也首次曝光。

▲▼ 李祖蔭 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲新北市李姓三兄弟利用線上遊戲漏洞，11天獲相當於新台幣1843萬2909元遊戲幣。（圖／記者黃宥寧攝）

網銀公司從2023年3月30日起，開放開遊戲國際區的玩家可選擇以銀幣進行遊戲，並設定玩家以銀幣進行遊戲時，若進入「Free Game」模式下發生斷線，為免玩家未獲得應得銀幣，系統將自動計算最後的分數，另以信件補發玩家應得的銀幣。

同年4月2日李姓大哥發現遊戲區「大鬧西遊」出現漏洞，原本因遊戲斷網應補配發銀幣，系統卻誤發等量星幣給玩家，立刻告訴33、34歲胞弟們。

4月2日至4月13日短短11天，李姓大哥以「汐止阿祖」等4個遊戲暱稱，中斷連線取得3億4千253萬6978顆星幣（新台幣342萬5369元）；李姓二弟用「巧虎愛你」等11個遊戲暱稱詐得10億4千878萬1596顆星幣（新台幣1048萬7815元）；李姓三弟則用「財神讚」3個暱稱，取得4億5千197萬2502顆星幣（新台幣451萬9725元），共相當於新台幣1843萬2909元。

警詢、偵查時，李姓大哥坦承以強制登出方式取得星幣，辯稱「這是系統補償的星幣，不知道是漏洞」，發現系統強制登出遊戲會補償情況，就告訴2名弟弟。

二弟否認說，雖然是有持續上線、下線取得遊戲補償星幣，但也不清楚是否正不正當，更不知道這是系統漏洞；三弟也無辜說，之前是正常玩星幣，從4月2日利用異常登出遊戲，不知道是系統漏洞。

遊戲公司錢姓代理人提出3人遊戲角色申登資料、移轉遊戲幣歷程、及法院民事判決等，證明3人故意以不正當強制中斷連線方式，不法獲得星幣。

檢方認3人先後以強制中斷連線500、1687、490次取得星幣，依以電腦設備不正取得財產上不法利益、無故取得他人電磁紀錄等罪提起公訴，建請法院依法宣告沒收。

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