台62線煞車引糾紛！駕駛控遭逼車挑釁　對方還拿BB槍連開3彈

記者郭世賢、劉人豪／新北報導

一名駕駛18日晚上8時許，開車行經國道一號、台62線時，疑與另輛車發生行車糾紛，遭對方逼車、BB槍射擊，新北市瑞芳警分局表示，該名駕駛事後已報案，檢視後車輛無彈痕或明顯傷痕，瑞芳派出所目前已依規定受理，並掌握車牌，積極偵辦中。

▲一名駕駛指控在國1、台62線時遭逼車，對方還拿BB槍射擊。（圖／翻攝爆料公社，下同）

該名男駕駛在社群網站發文指出，18日晚上8時41行駛國道一號往北接台62線時，前方車輛突然煞車，他也踩下煞車避免碰撞，因後方車輛未保持距離差點撞上，後方駕駛疑似因此不滿，追上後對他們逼車，除了開到前方緊急煞車外，還意圖碰撞讓他不得不駛離車道閃避。

男駕駛表示，對方還疑似手槍類武器，於暖暖交流道附近開槍向他攻擊，要下瑞芳交流道時也故意停在側邊，再補射2發，共射擊3發，整段過程約10分鐘多。



新北市瑞芳警分局表示，男駕駛稱在國道一號汐止路段與對方車輛發生行車糾紛，期間對方在國道一號、台62線，有逼車情形，並在台62線暖暖交流道、瑞芳交流道持疑似玩具BB槍射擊報案人車側，本案目前已依規定受理，並掌握涉案車輛、調閱監視器積極偵辦，詳細案情尚待釐清中，

警方呼籲於道路上發生行車糾紛時，請保持冷靜、理性駕車，切忌在行駛途中任意攔車擋道或逼車，影響其他用路人的安全。