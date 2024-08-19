LIVE／柯文哲政治獻金風暴延燒　黃珊珊說明最新查帳進度

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴不斷，民眾黨12日指控會計師端木正「擅自調節」1817萬款項，並由時任競選總幹事黃珊珊赴北檢提告端木正；但只見風波越演越烈，民眾黨內爆出開鍘黃珊珊聲浪，但柯文哲18日卻宣布由黃召集善後小組，並比照疫情記者會模式，每天公開說明查帳進度，《東森新媒體ETtoday》今下午三時全程直播。

柯文哲18日上午宣布黨內4個反省措施，包括啟動財務監督委員會、建立長期合作的律師團、應變小組與善後小組；針對黃珊珊的部分，柯說，自己昨天有找黃珊珊來談，並跟對方說「辭職最簡單，屁股拍一拍就走路，現在整個善後小組還是要你來負責」。

柯文哲認為，當時黃是競選總幹事，現在出事了，但仍有相當多的查帳數量，必須要在監察院系統去更正，「這些查帳結果與其陷入被動、讓媒體每天抓1、2個錯誤來打，不如定期把每天查帳進度、發現什麼，直接跟社會報告。」

被問到先前稱不會干涉中評會，但又要黃珊珊處理善後，這是否代表黃珊珊不會被開除黨籍？柯文哲回應，善後小組是行政的事情，而中評會懲處是另外獨立事件，「我覺得是這樣，誰的責任，誰就去把它扛起來做好，才是負責任的態度。」

而柯文哲也說明，每天早上9點幕僚會開會，因為目前已查帳到一個程度，會搜集各界問題，這以後大概就是每天召開記者會，比照過去疫情期間的方法，把外面題目搜集起來，當場一個個回答。

由於黃珊珊被國民黨「打珊護柯」策略攻擊，黨內又被前立委蔡壁如等人逼宮，中評會甚至醞釀要直接除名（意指開除黨籍），可說是被內外夾殺狀態，因此柯文哲此舉被視為「保護黃珊珊」策略。民眾黨人士透露，這是要讓外界看見黃珊珊負責的一面，洗刷外界「沒扛起責任」的仇恨值，「每天講就是每天曝光，某種程度就是給她一個被關注的舞台，看黃珊珊能不能對外說明清楚，這是一種機會，也是一種考驗。」

▼黃珊珊。（資料圖／記者湯興漢攝）