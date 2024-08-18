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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

火線人物／黃珊珊陷黨內外夾殺　柯文哲策略護珊「是機會也是考驗」

▲▼柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報說明-黃珊珊。（圖／記者湯興漢攝）

▲黃珊珊。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

因為總統大選政治獻金申報不實，民眾黨主席柯文哲面臨創黨以來最大政治風暴，身為當時競選總幹事的黃珊珊也成為黨內究責對象，雖然她已於日前請辭中央委員一職，仍難敵要她辭去不分區立委的聲浪，但16日召開的中評會，「倒珊」、與「保珊」互為角力，最後沒結論。儘管如此，黃珊珊的處境依舊「內外交迫」，一方面國民黨要報藍白合破局一箭之仇，拚命「打珊保柯」，另一方面過去就爆出兩人不合傳聞的「血滴子」前立委蔡壁如直接在政論節目「開撕」，民眾黨內鬥也因此檯面化。

1998年當選台北市第二選舉區（內湖區、南港區）議員的黃珊珊，從政經歷至今已經超過25年，過去曾於2012年、2016年以親民黨黨籍角逐該區立委，但皆不幸落敗。

黃珊珊於2019年接受時任台北市長柯文哲的邀請，加入了台北市政府擔任副市長，而2021年新冠疫情在台灣本土爆發後，身為北市衛生局督導長官的黃珊珊，因與柯文哲一起召開疫情記者會，成為家喻戶曉人物；2022年柯文哲任滿卸任時，黃珊珊以無黨籍身份挑戰台北市長選舉，輸給國民黨籍的對手蔣萬安。

▲▼ 藍白合會談現場，柯文哲、黃珊珊 。（圖／記者李毓康攝）

▲2023年「君悅會談」現場，柯文哲與黃珊珊。（資料圖／記者李毓康攝）

黃珊珊過去的背景屢次被外界質疑，儘管她待過新黨、親民黨與民眾黨，但因為與潛艦國造召集人、國安會諮委黃曙光是兄妹，加上2016年民進黨與柯文哲跨黨派組「首都進步大聯盟」時，黃珊珊與民進黨吳思瑤一同入列，拚拉下北市各區國民黨候選人；雖然黃並未成功選上，但外傳前總統蔡英文欣賞黃珊珊，所以黃也從此被國民黨貼「小英女孩」標籤。

2024總統大選，黃珊珊加入柯文哲競選團隊擔任總幹事職務，但在柯文哲與時任國民黨總統候選人侯友宜進入「藍白合」曖昧階段時，因為黃珊珊主張柯文哲應參選到底、不能對民調做讓步，所以與時任發言人陳智菡一同被視為「主戰派」；隨後「藍白合作」破局，國民黨更將矛頭指向黃珊珊、陳智菡。

國民黨「打珊保柯」戰術　民眾黨憂「脣亡齒寒」不領情

相較於民進黨在政治獻金案上不斷揭發柯文哲帳目錯誤，國民黨在看民眾黨爆發創黨來最大政治風暴時，傳出有中常委要黨中央約束台北市議員鍾小平、游淑慧別持續攻擊柯文哲，否則瓦解2026、2028藍白合可能，國民黨主席朱立倫則以「希望柯文哲能夠非常順利平安渡過此次危機」送暖。

不過，國民黨也將戰火轉向黃珊珊，因「藍白破局」結下樑子的桃園市議員凌濤開始攻擊黃是戰犯、拿假民調等，游淑慧則呼籲柯要好好花時間看看身邊的人。

▲▼「KP沉浸式上班」柯文哲第二波募款兌換小物開箱記者會11日舉行，黨主席柯文哲、民眾黨籍立委賴香伶、邱臣遠、陳琬惠及張其祿共同出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲黃珊珊。（資料圖／記者湯興漢攝）

民眾黨內人士分析，民進黨現在專打柯文哲，國民黨專打黃珊珊、守護柯文哲，但對於民眾黨來說，國民黨這種「打珊保柯」策略，不見得真的能「保住柯文哲」，國民黨希望清理破壞藍白合作的人、把黃珊珊視為最大阻力，「但對我們來說，這是一體的，因為你無論戰略怎麼切，脣亡齒寒。」

民眾黨內有蔡壁如逼宮　柯文哲推黃珊珊每天開記者會「消除仇恨值」

黃珊珊在2024總統大選為「主戰派」，蔡壁如則投入「藍白合示範區」中一選區，兩人明顯立場不同調；過去不斷傳出黃珊珊與蔡壁如2人不合，但雙方皆未證實，直至政治獻金案爆發後，蔡壁如則在網路節目專訪時「開撕」。

蔡壁如15日直接喊話黃珊珊要負責，甚至與主持人王淺秋拿著黃提告會計師端木正的照片，質疑「妳看她的嘴臉耶！妳看她嘴角都上揚，這不是嘴臉嗎」、「所以每一筆請款裡面，總幹事都不簽名？」、「她是律師，她懂得閃躲法律，就跟京華城一樣，所有公文上都沒她的名字」、「兩位戰狼小姊姊跟總幹事去打會計師，要是我在，我絕對不可能讓這種事發生」，被外界視為在逼宮。

▲▼蔡壁如出席「2024民眾影展TPP Film Festival」開幕放映記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲前立委蔡壁如。（資料圖／記者袁茵攝）

不僅如此，中評會內部也有一股「開除黃珊珊黨籍」勢力，認為身為競總總幹事未能稱職做好「大總管」工作，難卸其責；然而會議中考量會計師端木正與財務長李文宗問題更大，是否要一同賠上黃珊珊，黨內認定有討論空間，加上「除名」意味著要解除黃珊珊的立委身份，事關重大，因此中評會以「沒有結論」結束，並預計20日再召開。不過值得注意的是，中評會召開前夕，黃珊珊透過臉書除坦承大型活動經費都是由她為請款人之外，也向黨內表達她會致歉深省，無非也是一種壓低姿態。

昔日的台北市長接班人，如今被推向懸崖邊緣，柯文哲近期多次護航黃珊珊「混亂的時候就不要再添亂了」、「處分後面再來處理」，甚至說出「該處分的要處分，但也不是一次全部幹掉，這樣也不對」等言論，18日更宣布要比照疫情期間每天召開記者會說明查帳進度，且就是由黃珊珊負責。

民眾黨人士透露，現階段就是每天比照疫情記者會，因為現在外界疑惑的點很多，那就秉持「公開透明」出面說清楚，至少這樣可以「反守為攻」，而這確實也是柯文哲一種「保護黃珊珊」策略，讓外界看見黃珊珊負責的一面，洗刷外界「沒扛起責任」的仇恨值，「每天講就是每天曝光，某種程度就是給她一個被關注的舞台，看黃珊珊能不能對外說明清楚，這是一種機會，也是一種考驗。」

▼柯文哲、黃珊珊。（資料圖／記者屠惠剛攝）

▲▼柯文哲率團訪美記者會 黃珊珊。（圖／記者屠惠剛攝）

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