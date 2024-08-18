被影射與柯「神秘會議」牽線京華城　應曉薇澄清：公開且有完整紀錄

▲台北市議員應曉薇。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲近期風波不斷，今年上半年捲入「三大案」（北士科、台智光、京華城），下半年又爆發政治獻金風暴。名嘴李正皓爆料，柯2020年3月10日與一名位高權重女性開完會議後，就收到京華城陳情案；柯18日坦言是與國民黨台北市議員應曉薇的便當會。對此，應曉薇澄清，便當會中有提到京華城，但也是依照監院糾正，盼容積率提升至560％，市府也有完整紀錄。

面對李正皓質疑，柯文哲2020年3月10日與「位高權重女性」開完「神秘會議」後，就收到京華城陳情案等，柯文哲18日上午於家門口受訪時回應，這就是當年與應曉薇的便當會，自己擔任市長任內，總質詢前若有議員願意來，就會分配每人30分鐘的時間，並要議員先將問題寫好、交給局處因應，「什麼叫做神秘？會議紀錄都有」。

而應曉薇也於18日下午澄清，當天就是簡單的便當會，且行之有年，不只是市長與議員，市長與里長也有「與市長有約」會議」，而30分鐘便當會會提出很多案子，也有一堆人參加，不僅是公開會議，市府也有完整紀錄，根本不叫「神秘會議」。

應曉薇說明，此案只是便當會中的其中一案，儘管有提到京華城，但這是依照監察院的糾正，希望京華城容積率提升到560％，不過最後還是要交給市府依法行政。

被問到會不會覺得有些冤枉？應曉薇大方地說「我不會怪他們。」不管是名嘴、議員或柯文哲本人，對方都有各自的立場與質疑，而她自己都OK，因為就是按照本分做該做的事情，「我不會責怪，都應該尊重。」