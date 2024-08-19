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賀錦麗選情旺！民主黨全代會將登場　5大亮點一次看

▲▼美國民主黨參選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／路透）

▲美國民主黨參選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／路透）

文／中央社記者石秀娟芝加哥18日專電

民主黨19日起將召開全代會為總統候選人賀錦麗、副手華茲造勢。民主黨選情看好，將利用全代會乘勝追擊，邀多名總統級大咖助講，也首邀網紅直向直播，方便更多人透過手機與會。

一連4天的民主黨全代會在伊利諾州的芝加哥舉行。維安單位在主會場聯合中心（United Center）周圍大範圍封路，管制區外架起比圍牆高的安全圍籬，次會場麥考米克會展中心（McCormick Place）也是維安嚴密。

●全代會一連4天　注入選戰動能

美國總統拜登現年81歲，黨內質疑他心智、體力不適合連任。拜登擋不住壓力，約一個月前退選，挺副總統賀錦麗（Kamala Harris）接棒，戲劇性轉折讓民主黨基層熱情大爆發，迅速扭轉低迷的選情。

賀錦麗提名明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）當副手，「賀華配」民調已追上共和黨的總統候選人川普及副手范斯（JD Vance）。

▲▼美國民主黨參選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris）與副總統參選人、明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）。（圖／路透）

▲賀錦麗（Kamala Harris）與副總統參選人、明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）。（圖／路透）

賀錦麗的父親來自牙買加、母親來自印度，她是第一位亞非裔女性總統候選人。賀錦麗的團隊這個月來積極凸顯她的個人故事與賣點，將她塑造為可帶來改變的新面孔，而非拜登的第2任，也著力呈現她與川普的對比。

●賀華配自許「歡樂戰士」帶動選民樂觀向前

賀錦麗以「自由」為主軸，定調選戰是攸關「未來」與「過去」的選擇。美國流行音樂天后碧昂絲（Beyoncé）振奮人心的歌曲Freedom成為競選主題歌，競選口號「我們不會回頭」（We are not going back）同樣激勵支持者。

賀錦麗一再強調，將保障生育自主權、醫療保險及免於槍枝暴力的自由，日前提出以壯大中下階級為焦點的經濟政策，呼籲選民讓美國繼續前進，不要再回到川普執政期間（2017-2021）被認為充滿「混亂、恐懼與仇恨」的時代。

親和力十足的華茲更是定調選戰的要角。他最早將「川范配」貼上「怪」（weird）的標籤，引起廣大共鳴。他也感謝賀錦麗將「歡樂」（joy）帶回選舉，賀錦麗順勢自稱「歡樂戰士」（joyful warrior），帶動支持者高昂情緒。

民主黨臨時換將，也改以黨代表線上唱票的方式在8月初完成提名，全代會將正式介紹賀錦麗與華茲，華茲預定21日晚間演說，賀錦麗則是22日晚會的壓軸。

●總統級大咖輪番助講　拜登與賀錦麗再同台

拜登將在19日晚上演說，賀錦麗也會出席。他將作為民主黨旗手的火炬交棒給賀錦麗，成為史上少數放棄連任的總統，支持者將在全代會給他最大的溫暖。

民主黨籍前總統柯林頓、歐巴馬、2016年總統候選人的前國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton），前總統卡特的孫子也將輪番助講，盼支持者的熱情能維持到投票日。

▲▼美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）接替現任總統拜登（Joe Biden）成為11月代表民主黨角逐總統大位的人選後，兩人15日首度聯合公開露面。（圖／路透）

▲賀錦麗將與拜登（Joe Biden）再度同台。（圖／路透）

卡特10月1日將滿100歲，他日前說，一定要投賀錦麗一票。投票日定在11月5日，賓夕法尼亞、維吉尼亞州等許多州的選民在9月中以後就陸續可以提早投票。

●黨綱草案新增對台六項保證　台灣三大政黨觀選

民主黨全代會也將通過最新版本黨綱。根據7月中公布的草案（當時拜登還沒退選），在台灣議題部分，黨綱提到，將依以台灣關係法、美中三公報及六項保證為基礎的美國一中政策，堅定維護台海和平穩定，確保任一方不會片面改變現狀。

民主黨至今尚未更新草案，新版黨綱需要黨代表同意才定案。

台灣三大政黨也派出代表團觀選，包括國民黨海外部主任陳以信、民進黨立委王定宇、民眾黨立委黃國昌等人。駐美代表處19日將為代表團舉辦歡迎酒會。

●預計有8萬人參與　超過200網紅現場直播

為爭取年輕選票，民主黨首次讓約200名網紅創作者進入全代會現場直播，並佈置「藍地毯」，方便創作者採訪來賓，同時也在社群平台TikTok、Instagram、YouTube進行直向直播，方便手機族隨時隨地參與全代會盛況。

根據統計，全代會將吸引近8萬人參與，包括5萬多名支持者、4000多名黨代表、1萬2000名志工，及來自各地的媒體記者約1萬5000人。

場外預計有多場抗議，其中由超過200個團體組成的「民主黨全國代表大會遊行聯盟」19日將號召數萬人在主會場附近遊行，呼籲拜登政府不要再援助以色列，儘速促成以色列與哈瑪斯（Hamas）達成加薩停火協議。

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