賀錦麗選情旺！民主黨全代會將登場　5大亮點一次看

▲美國民主黨參選人、副總統賀錦麗(Kamala Harris)。(圖/路透)



文/中央社記者石秀娟芝加哥18日專電

民主黨19日起將召開全代會為總統候選人賀錦麗、副手華茲造勢。民主黨選情看好,將利用全代會乘勝追擊,邀多名總統級大咖助講,也首邀網紅直向直播,方便更多人透過手機與會。

一連4天的民主黨全代會在伊利諾州的芝加哥舉行。維安單位在主會場聯合中心(United Center)周圍大範圍封路,管制區外架起比圍牆高的安全圍籬,次會場麥考米克會展中心(McCormick Place)也是維安嚴密。

●全代會一連4天 注入選戰動能

美國總統拜登現年81歲,黨內質疑他心智、體力不適合連任。拜登擋不住壓力,約一個月前退選,挺副總統賀錦麗(Kamala Harris)接棒,戲劇性轉折讓民主黨基層熱情大爆發,迅速扭轉低迷的選情。

賀錦麗提名明尼蘇達州州長華茲(Tim Walz)當副手,「賀華配」民調已追上共和黨的總統候選人川普及副手范斯(JD Vance)。

▲賀錦麗(Kamala Harris)與副總統參選人、明尼蘇達州州長華茲(Tim Walz)。(圖/路透)



賀錦麗的父親來自牙買加、母親來自印度,她是第一位亞非裔女性總統候選人。賀錦麗的團隊這個月來積極凸顯她的個人故事與賣點,將她塑造為可帶來改變的新面孔,而非拜登的第2任,也著力呈現她與川普的對比。

●賀華配自許「歡樂戰士」帶動選民樂觀向前

賀錦麗以「自由」為主軸,定調選戰是攸關「未來」與「過去」的選擇。美國流行音樂天后碧昂絲(Beyoncé)振奮人心的歌曲Freedom成為競選主題歌,競選口號「我們不會回頭」(We are not going back)同樣激勵支持者。

賀錦麗一再強調,將保障生育自主權、醫療保險及免於槍枝暴力的自由,日前提出以壯大中下階級為焦點的經濟政策,呼籲選民讓美國繼續前進,不要再回到川普執政期間(2017-2021)被認為充滿「混亂、恐懼與仇恨」的時代。

親和力十足的華茲更是定調選戰的要角。他最早將「川范配」貼上「怪」(weird)的標籤,引起廣大共鳴。他也感謝賀錦麗將「歡樂」(joy)帶回選舉,賀錦麗順勢自稱「歡樂戰士」(joyful warrior),帶動支持者高昂情緒。

民主黨臨時換將,也改以黨代表線上唱票的方式在8月初完成提名,全代會將正式介紹賀錦麗與華茲,華茲預定21日晚間演說,賀錦麗則是22日晚會的壓軸。

●總統級大咖輪番助講 拜登與賀錦麗再同台

拜登將在19日晚上演說,賀錦麗也會出席。他將作為民主黨旗手的火炬交棒給賀錦麗,成為史上少數放棄連任的總統,支持者將在全代會給他最大的溫暖。

民主黨籍前總統柯林頓、歐巴馬、2016年總統候選人的前國務卿希拉蕊.柯林頓(Hillary Clinton),前總統卡特的孫子也將輪番助講,盼支持者的熱情能維持到投票日。

▲賀錦麗將與拜登(Joe Biden)再度同台。(圖/路透)



卡特10月1日將滿100歲,他日前說,一定要投賀錦麗一票。投票日定在11月5日,賓夕法尼亞、維吉尼亞州等許多州的選民在9月中以後就陸續可以提早投票。

●黨綱草案新增對台六項保證 台灣三大政黨觀選

民主黨全代會也將通過最新版本黨綱。根據7月中公布的草案(當時拜登還沒退選),在台灣議題部分,黨綱提到,將依以台灣關係法、美中三公報及六項保證為基礎的美國一中政策,堅定維護台海和平穩定,確保任一方不會片面改變現狀。

民主黨至今尚未更新草案,新版黨綱需要黨代表同意才定案。

台灣三大政黨也派出代表團觀選,包括國民黨海外部主任陳以信、民進黨立委王定宇、民眾黨立委黃國昌等人。駐美代表處19日將為代表團舉辦歡迎酒會。

●預計有8萬人參與 超過200網紅現場直播

為爭取年輕選票,民主黨首次讓約200名網紅創作者進入全代會現場直播,並佈置「藍地毯」,方便創作者採訪來賓,同時也在社群平台TikTok、Instagram、YouTube進行直向直播,方便手機族隨時隨地參與全代會盛況。

根據統計,全代會將吸引近8萬人參與,包括5萬多名支持者、4000多名黨代表、1萬2000名志工,及來自各地的媒體記者約1萬5000人。

場外預計有多場抗議,其中由超過200個團體組成的「民主黨全國代表大會遊行聯盟」19日將號召數萬人在主會場附近遊行,呼籲拜登政府不要再援助以色列,儘速促成以色列與哈瑪斯(Hamas)達成加薩停火協議。