鏡頭前對峙！女格鬥家突遭「抓頭強吻」超驚恐　男對手大笑跑了



▲在格鬥賽前，加西亞遭瓊斯強吻。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

國際錦標賽「克雷格瓊斯邀請賽」（Craig Jones Invitational）上周在拉斯維加斯登場，其中一場男女混打的格鬥賽之前，2名選手在鏡頭前展開經典對峙，未料女方卻突然被男方「抓頭強吻」，引發各界抨擊。

根據網路瘋傳影片，身高188公分的巴西女選手加西亞（Gabi Garcia）露出凶狠目光，狠狠盯著身高183公分的男對手瓊斯（Craig Jones）。正當氣氛劍拔弩張，她竟突然遭對方抓住頭部往下扯，猛然強吻嘴唇。

加西亞嚇得驚恐大吼，還試圖追打對方，「你是個賤男人，真的來這套？X你的，你越界了！」而瓊斯一邊大笑一邊跑開，事後一度在社群媒體上宣稱「巴西人開不起玩笑」、比賽取消，後來又宣布復賽。

Craig Jones kisses Gabi Garcia at face-offs and the fight is now cancelled #CGI #BJJ pic.twitter.com/HBf0rqjyZN — MMA UNCENSORED (@MMAUNCENSORED1) August 15, 2024

38歲的加西亞是知名格鬥家與綜合武術家，被視為巴西柔術女子黑帶史上最成功的選手之一。來自澳洲的瓊斯今年33歲，也是享譽國際的格鬥家與巴西柔術黑帶教練，更是今年錦標賽主辦人。

這段影片在社群媒體上迅速瘋傳，許多網友不敢置信地譴責瓊斯，「這是性方面的侵犯」、「WTF，這不可能是真的，人們竟然覺得性騷擾很有趣，太可怕了」、「明知道自己在鏡頭前還侵犯某人，真是他X的瘋了」，也有人呼籲對瓊斯提告。

不過，在17日的正式比賽上，瓊斯以「裸絞」的鎖喉攻擊輕鬆獲勝，但2人賽後似乎已經和解、互相鞠躬致意。加西亞落敗後，在Instagram限時動態發文標註瓊斯，「我真想要對你表達我的感激和愛。這個月你如此努力，並且改變了這項運動。我希望有一天人們都有機會認識你。你是個不可思議的人，真誠、有趣，而且現在是我最好的朋友。我為你感到驕傲。」