鏡頭前對峙！女格鬥家突遭「抓頭強吻」超驚恐　男對手大笑跑了

▲在格鬥賽前,加西亞遭瓊斯強吻。(圖/翻攝X)

記者吳美依/綜合報導

國際錦標賽「克雷格瓊斯邀請賽」(Craig Jones Invitational)上周在拉斯維加斯登場,其中一場男女混打的格鬥賽之前,2名選手在鏡頭前展開經典對峙,未料女方卻突然被男方「抓頭強吻」,引發各界抨擊。

根據網路瘋傳影片,身高188公分的巴西女選手加西亞(Gabi Garcia)露出凶狠目光,狠狠盯著身高183公分的男對手瓊斯(Craig Jones)。正當氣氛劍拔弩張,她竟突然遭對方抓住頭部往下扯,猛然強吻嘴唇。

加西亞嚇得驚恐大吼,還試圖追打對方,「你是個賤男人,真的來這套?X你的,你越界了!」而瓊斯一邊大笑一邊跑開,事後一度在社群媒體上宣稱「巴西人開不起玩笑」、比賽取消,後來又宣布復賽。

Craig Jones kisses Gabi Garcia at face-offs and the fight is now cancelled #CGI #BJJ pic.twitter.com/HBf0rqjyZN