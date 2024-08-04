性侵9歲女童！巴西村民怒「剪斷惡狼GG」　私刑凌虐致死

▲巴西一名惡狼性侵9歲女童，隨即遭村民動用私刑，凌虐致死。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

巴西東北部的伯南布哥州保利斯塔市發生一起9歲女童遭狼男性侵的事件，然而兇嫌的惡行隨即引發當地民眾反彈，因此集體對該名男子動用私刑。村民不但瘋狂朝他投擲石頭，最後還將他的生殖器剪斷。性侵犯當場死亡，遺體則被送往當地法醫學研究所進行屍檢。

根據《伯南布哥日報》報導，伯南布哥州保利斯塔市7月31日下午發生一起震驚社會的暴力事件。一名涉嫌性侵9歲少女的43歲男子遭到附近居民集體施暴死亡。

當地居民因不滿男子向幼女伸出魔爪，因此動用私刑，先是用刀刺傷他，並用石塊猛砸，甚至殘忍地將他的生殖器切除。該名男子最終因為傷勢嚴重，當場死亡。

男子的遺體已被送往伯南布哥州累西腓市的聖阿馬羅法醫研究所進行司法解剖。至於受害的9歲少女在遭到性侵後已經被緊急送往醫院急救，警方並未對外公布她的現況，不過她目前已經同樣被送往聖阿馬羅法醫研究所，以調查受害狀況，無法確定是否生存。

此案已由伯南布哥市民警察北部大都市區殺人案件專門小組立案調查，相關調查工作仍在進行中。發生這起悲劇的伯南布哥州光是2024年上半年就接獲1187件性侵通報，平均每月197件、每天約6.5件。而在2023年，該州共接獲2825件性侵通報。