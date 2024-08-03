71歲性侵犯逃亡30年竟漏餡　警察都訝異：你還沒死？

▲美國愛荷華州警方居然意外逮到一名躲了30年的性侵犯（圖／翻攝自 KCCI8）

圖、文／CTWANT

美國愛荷華州警方居然意外逮到一名躲了30年的性侵犯，原因是這名性侵犯騎著沒有後反光鏡的自行車，被警察攔下盤查，警方意外得知對方竟是被通緝的性侵犯，當警方得知真相時還意外喊「你還沒死」？

從警方的秘錄器畫面可見，這名留著鬍子的男子，自稱為格雷戈里斯塔林斯（GregoryStallins），當時他表示自己是名流浪漢，自1991年以來一直住在愛荷華州。從畫面還可見，警官原先盤問後打算讓男子離開，不過詢問了男子幾分鐘，警方對他閃爍其辭的內容感到懷疑。

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這時警方直接表示，「好吧，兄弟，是時候對我說實話了，好嗎？所以你給我的資料其實早已死了，格雷戈里斯塔林斯已經死了」。不過男子仍堅稱自己給的資料沒錯，這時警方要求他摘下帽子，以便拍一張照片來進行臉部辨識，最終承揭穿這名男子身分，竟是已經逃亡30年的性侵犯。

根據《紐約郵報》等美媒報導，這名71歲的男子，真實身分為喬治哈特爾羅德 (George Hartleroad) 於6月26日時被警察攔下，當下他像警方提供了假姓名和相關資料，未料還是被警方識破落網。

根據報導，喬治在1983 年被威斯康辛州法院宣判犯有性侵罪，並要入獄5年。但是他在1994年從中途之家(HalfwayHouse)脫逃，因此被威斯康辛州警方通緝，而意外逮到這名性侵犯的警方也相當訝異，甚至表示「你還沒死」？

根據報導，喬治落網後表示，「若警方當下讓我走，我就會繼續逃亡」，喬治目前已被威斯康辛州的懲教局帶回拘留。

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