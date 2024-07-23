俄21歲甜美正妹是「格鬥冠軍」！　色狼惹錯人一拳被打趴

▲阿麗莎直接出拳攻擊騷擾她的色狼。（圖／翻攝自X，下同）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯一名21歲女子「習武多年」，曾在綜合格鬥賽中獲得冠軍，然而她近日卻遭到前男友騷擾，在她明確警告對方不要再靠近她，男方仍不聽勸，她當場用一個右勾拳擊倒這名騷擾男子。

根據《每日郵報》報導，21歲的俄羅斯正妹阿麗莎·伊琳娜（Alisa Irinina）日前舉辦生日派對，但卻遇到前男友，對方發現她後，開始不斷騷擾、糾纏，甚至拿東西往阿麗莎身上丟。

儘管阿麗莎已經多次告知對方不要再碰她，但男子仍不斷騷擾、叫囂。阿麗莎先是找到保全希望獲得協助，但是保全卻無法制止該名男子，阿麗莎最終決定靠自己的力量，於是當場使用一記重拳擊倒這名男子。

根據現場監視器畫面，阿麗莎在一名保全面前用右勾拳重擊前男友。當時，這名男子正試圖推開阿麗莎，而她穿著白色洋裝和高跟鞋，冷靜地揮拳，擊中對方臉部，隨後從容離開。

據悉，阿麗莎的前男友並不知道她是比爾戈羅德地區（Belgorod）的綜合格鬥冠軍。不僅如此，阿麗莎2020年也曾在聖彼得堡舉行的世界業餘摔跤和綜合格鬥聯賽中獲得銅牌。

阿麗莎的朋友回憶道，「一開始，阿麗莎冷靜地要求對方離開，不要觸碰她，並希望保全能幫忙。但該名男子屢勸不聽，阿麗莎就用拳頭給了他一個明確的回答。」據悉，被打的男子當時喝醉。