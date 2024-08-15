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社會 社會焦點 保障人權

獨／孫安佐10／12將現身格鬥賽　對決打他的「台中燒打雞」

突發中心／綜合報導

星二代孫安佐今天遭爆8月3日受邀前往擔任格鬥賽評審時，與另一名評審「台中燒打雞」韓森從口角爭執演變成暴力衝突，孫安佐先出手掐住韓森脖子，韓森瞬間暴怒回擊一拳，讓錄影一度中斷。不過根據《ETtoday東森新媒體》掌握最新消息，孫安佐已經答應參加10月12日拳願明星格鬥賽，屆時對決的人選就是與其起衝突的拳王韓森。

▲孫安佐拳賽當評審惹怒他人遭K.O.。（圖／民眾提供）

▲孫安佐傳出將在10月12日出席拳願格鬥賽，對決拳王韓森。（圖／民眾提供）

拳願格鬥賽將在10月12日登場，接受18歲到55歲健康成年人報名，但仔細看拳願格鬥賽的報名資格，當中明文規定，除了組隊報名、軍警消醫護人員都可享有8折報名優惠外，身上有刺青、前科者、更生人以及道上兄弟，同樣可享有8折報名優惠，讓網友看傻眼。

據悉，今年6月中旬，孫安佐帶著自製火槍與前經紀人現身信義區街頭，引發軒然大波，更逼得警方出手約談孫安佐，引發熱議。拳願主辦方疑似看上孫安佐帶來的龐大流量，邀請其擔任飛行導師。當時消息曝光，就有網友在拳願官方IG上留言，「不是格鬥圈的，在專業知識方面對得上嗎」、「以為做導師的，本身應該有些經驗或是成績出來」，當時孫還回應「快就會有成績給大家看了。」

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