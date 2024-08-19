中菲海警船南海仙賓礁碰撞　陸PO現場影片斥菲「故意衝撞」

記者鄭思楠／綜合報導

中菲海警船於南沙群島發生碰撞衝事故。中國海警從19日凌晨開始，到早上7時30分接連發布4則通報，指控菲律賓2艘海警船「非法衝闖」南沙群島仙賓礁鄰近海域，並故意衝撞中方海警船，導致雙方船隻發生擦碰。中國海警還發布現場影片，怒斥「責任完全在菲方」。

▲中菲海警船南海仙賓礁發生碰撞。（圖／翻攝自影片）

中國海警微信公眾號19日2時55分先發布快訊稱，「8月19日，未經中國政府允許，菲律賓4410、4411號海警船非法衝闖中國南沙群島仙賓礁鄰近海域，中國海警對菲侵權船隻依法依規實施管控措施。」

3時59分，中方發布，「中國海警局新聞發言人就菲律賓海警船故意衝撞我海警艦艇發表談話。」中國海警局新聞發言人甘羽表示，8月19日，菲律賓4410、4411號海警船未經中國政府允許，非法闖入中國南沙群島仙賓礁鄰近海域，中國海警依法對菲船隻採取管控措施。

甘羽稱，03時24分，菲4410號船無視中方多次嚴正警告，以不專業、危險方式，故意衝撞中方正常維權執法的21551艇，導致發生擦碰，責任完全在菲方。

甘羽表示，正告菲方立即停止侵權挑釁，否則由此引發的一切後果由菲方承擔。中國對包括仙賓礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

6時25分，中方再度發布，「中國海警局新聞發言人就菲律賓海警船非法侵闖仁愛礁發表談話。」甘羽表示，8月19日6時許，菲4410號海警船在非法衝闖中國南沙群島仙賓礁鄰近海域受阻後，不顧中方反覆警告、航路管制，再次非法衝闖中國南沙群島仁愛礁附近海域。

甘羽強調，中國海警對菲肇事船隻依法依規採取管控措施。菲方一再挑釁滋事，違反中菲雙方關於仁愛礁非法「坐灘」船隻生活物資補給臨時性安排，嚴重侵犯中國主權，嚴重破壞地區和平穩定。我們敦促菲方立即停止侵權挑釁，否則由此引發的一切後果由菲方承擔。

7時31分，中國海警還公布兩則中菲海警船在仙賓礁鄰近海域發生碰撞的監視器畫面。中方指控，「菲方海警船故意衝撞中方海警艇」、「菲方海警船突然轉向衝撞中方海警艇」。

中方怒斥，菲4410號船無視中方多次嚴正警告，以不專業、危險方式，故意衝撞中方正常維權執法的21551艇，導致發生擦碰，責任完全在菲方。