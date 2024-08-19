替小孩無腦存股18年賺849萬！　爸曝「報酬率160％」存股清單

▲原PO無腦存股，替孩子存出近千萬資產。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者張靖榕／綜合報導

不少人會從小孩還小時，就開始替孩子存股，一名網友18年來秉持著「只進不出」的原則，共累積成本326萬元，但收入達到了驚人的849萬元，報酬率將近160％。許多網友非常贊同原PO的做法，認為這樣可以讓小孩出社會贏在起跑點，但相對地，也有人認為不該太早給孩子知道，可能成為孩子懶惰不努力的藉口。

原PO表示，小孩出生那年就去開戶了，每年小孩的壓歲錢、夫妻的年終，都一點一點存進去，18年來累積投資成本為326萬8836元，帳面收入已經高達849萬83元，總損益為正522萬1247元，損益率達到159.72％。

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原PO說雖然159％換算下來，平均每年才賺8％多，也沒多厲害，「但這麼多年來好像也沒提心吊膽過...」。

原PO的經歷是典型的「無腦買大盤勝過自己拚操盤」，他說原以為自己是股神，多年存款買股虧到只剩10張國泰，「⋯還好孩子的帳號是無腦亂買，只進不出，也不敢亂動...。」

原PO分享無腦買的標的為華南金、桂格、長榮海、中保科、統一超，以及台積電等，莫名其妙存到現在，發現損益表現還不錯，「如果有小孩的可以試試」。

網友紛紛留言，「如果每個父母都有這樣做，讓小孩剛出社會就贏在起跑點這樣就足夠了」、「好扯，我爸媽花在我身上的『養育成本』都不及這個所謂投資成本。人生分水嶺果然是羊水」、「天啊，孩子出社會就有近千萬資產，光領股息就能過上很不錯的日子」、「好棒，是非常激勵人心的案例！」不過也有網友提醒，不要讓小孩太早知道比較好。