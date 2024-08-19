金門議長洪允典再爆爭議　遭串聯罷免

▲洪允典以預算案為要脅，介入金酒人事案，是掀起罷免案的主因之一。（金門縣議會提供）



圖文／鏡週刊

金門縣議長洪允典之前才遭本刊踢爆公器私用，將議會職員當作私人幫傭，及濫用機關用地蓋違建招待所。如今，洪的爭議再添一筆，仗著議會握有預算審查權，介入隸屬縣府公營事業的金門酒廠人事案，要脅縣長開除特定金酒資深員工，導致金酒因不當解僱被告上法院，最終敗訴收場。本刊調查，洪允典一連串猶如土皇帝的誇張行徑，已在地方引起公憤，近來有多位議員串聯，醞釀罷免洪的議長職務，讓他回歸陽春議員身分，使當地的政治生態回歸正常，也讓府、會關係更健康。

「殷盼政府能以『民生為本』，在兩岸本於平等、互利、互惠與和平穩定發展前提下，共同合力讓『金廈大橋』建設早日實現，成就金門、廈門共融發展美好希望。」8月初，金門縣議長洪允典率領議會跨黨派問政聯盟與無黨籍聯盟政團，喊話中央重視兩岸關係，地方政壇看似團結一致，檯面下卻是暗潮洶湧，一場關乎議長罷免案的政治風暴正悄悄形成。

▲金門縣議會有直播系統，卻不乏「和諧」狀況，部分議員的質詢片段憑空消失。（翻攝金門縣議會官網）

本刊調查，洪允典引發連串爭議，卻不甩各方對他的指責，是延燒成議長罷免案的關鍵，包括7月初被本刊踢爆，找議會職員充當私人清潔工、安排公務車專門接送他的妻子，甚至濫用機關用地大蓋私人招待所等。

▲洪允典的私人招待所，被直擊找議會職員去澆花，引發議論。（讀者提供）

消息曝光後，即便議員要求洪允典於議會說明清楚，他依舊缺席，傲慢的態度讓議會同僚無法接受。此外，金門地方法院7月中的一紙確認僱傭關係判決，更讓洪允典以預算案要脅縣長陳福海，插手金門酒廠人事案的惡行曝光，粗暴的手段再度掀起地方反彈聲浪。

▲判決書揭露，金酒與縣府承受來自洪允典的政治壓力，干預人事。（翻攝司法院裁判書系統）

金門縣議會目前共有19席議員，一位不願具名的議員表示，倘若罷免洪允典要成案，第1階段連署須有7位議員，進入第2階段投票，要有10位以上議員出席，出席者2/3投同意，即罷免成功。

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