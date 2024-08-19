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韓40歲女子失蹤　竟受困「警車後座」36小時喪命

韓40歲女子離家失蹤　竟是熱浪中受困「警車後座」36小時喪命

▲女士闖入巡邏車正好因為故障沒有在使用，導致憾事發生。（示意圖／翻攝unsplash）

圖文／CTWANT

近日，韓國一名患有精神疾病的40多歲女子離家出走，36小時後被發現死在派出所旁一輛巡邏車的後座。由於巡邏車本應上鎖的車門竟然沒有鎖上，警方可能會因疏於保養巡邏車而擔上責任。

根據《韓聯社》報導，慶尚南道警察廳18日發布消息，40多歲、患有精神疾病的A女士於15日深夜離家後沒有返家，家屬17日上午向警方報案失蹤。17日下午2點左右，警察在停在河東派出所的巡邏車後座發現了A女士的屍體。警方解釋稱，在出動尋找失蹤者下落時，發現一名女子躺在巡邏車後座上，經辨認確認為A女士。A女士發現時已經死亡，據悉並無特別受傷情況。

根據監視器畫面，A女士在15日深夜離家幾個小時後，便16日的凌晨2點12分打開該輛巡邏車後門進入，之後受困車中。

從發現時間來看，A女士被困在車內的時間長達36小時。而16、17日2天河東地區白天最高氣溫達34度。由於夏季車內體感溫度將比車外高上3倍左右，A女士有很高的可能是在曝曬於烈日下的巡邏車中，因為中暑或高溫窒息死亡。

問題在於，根據南韓警察廳《警察裝備管理規則》，「停車或停車時，必須注意透過關閉引擎、拔出鑰匙、鎖上車門等措施來防止意外狀況發生」。因此派出所警方明顯違反相關條例，將為此負上責任。

河東派出所則指出，該所擁有2輛巡邏車，而A女士意外闖入的巡邏車正好因為故障沒有在使用，才會導致憾事發生。而韓國警方表示，之後將針對派出所是否對巡邏車疏於管理進行調查。

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