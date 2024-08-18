對男友「千年殺」戳爆痔瘡大噴血！她被提分手超後悔：我沒想到

▲一名女子給男友千年殺，結果搞到2個人要分手。（示意圖／擷取自TPG達志影像）

圖文／CTWANT

近日有女網友分享，她為了逗男友，給對方一個千年殺，豈料對方的痔瘡竟被她搞破，如今男友不跟她說話也不理她，甚至還可能鬧分手。對此，網友看了則直言「分手的原因看起來只是一個千年殺，實際上是因為你的沒有分寸和不尊重人」。

原PO表示，她近日為了逗男友，給對方一個千年殺，豈料對方的痔瘡被她搞破了，事後男友無奈的說「托你的福還沒死」，女方則不停道歉，「我錯了寶寶，我真沒想到你有痔瘡」，但這時男友的血跟怒氣都已止不住「你開玩笑有點分寸行吧」，隨後她問要不要去醫院，男友則冷回「你先走吧」，現在也不跟她說話，完全不理她了。

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此文一出，網友紛紛嘆「分手的原因看起來只是一個千年殺，實際上是因為你的沒有分寸和不尊重人」、「不管有沒有痔瘡，別人對我做這個動作我是一定要發飆的」、「你是真的沒有分寸感，誰對我做，我發飆」。

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