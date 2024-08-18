51年才偵破！31歲瑞典女子在美遭姦殺　警方藉「DNA比對」逮到人

▲美國男子馬倫在51年前姦殺一名瑞典籍女子，如今終於被逮捕。（圖／翻攝自East Idaho News）



圖文／CTWANT

美國愛達荷州一名75歲的男子馬倫（Michael Eugene Mullen），在51年前闖進瑞典籍女子費雪（Nina Fischer）的家中，將其性侵後再槍殺，而對方2歲的女兒則在另一個房間待著，並沒有受傷。如今，警方在本月14日終於將兇嫌逮捕，目前正關押在監獄中。

根據《美聯社》的報導，事情發生在1973年11月，31歲的費雪與丈夫、女兒同住在美國加州馬林郡聖拉菲爾，當時她正準備與家人們一起搬回瑞典，同是瑞典籍丈夫卻在下班時，發現妻子已經陳屍家中。

報導指出，費雪生前曾遭性侵並身中3槍，2歲女兒在另一個房間裡沒有受傷。警方曾詢問過一些證人，包括搬家工人、房屋的評估人員，但都無發現任何線索，案件也因此不了了之。

2021年，馬林郡警長辦公室將本案跡證轉交給加州司法部的「Familial Search Program」，以進行DNA的資料比對，試圖找尋潛在嫌疑人的親屬，數個月後，當局終於獲得可以繼續追查的線索，又再經過3年多的調查，確認嫌犯就是馬倫。

馬林郡檢警和愛達荷州州警、萊姆哈伊郡警長辦公室展開合作，在本月14日依謀殺罪將馬倫逮捕，目前他被暫時關在萊姆哈伊郡監獄，等待移送至加州受審。

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