升官了！樊振東正面回應「退役」傳聞：交給時間吧

▲中國桌球男單五連霸，樊振東成雙冠王。（圖／路透社）



記者許力方／綜合報導

巴黎奧運中國男子團體桌球隊五連霸，而「雙冠王」27歲的樊振東更實現單打大滿貫的壯舉，拿下本屆奧運兩面金牌，賽後採訪時，他隱約流露出退意，令球迷感到擔憂，之後他正式就職上海市青聯常委、體育界別副主任，消息登上熱搜。對此，樊振東回應退役傳聞，打完這屆後確實非常累，「我需要好好休息。」

中國男子桌球隊在巴黎奧運實現單打、團體五連霸，外界預估恐將迎來大換血。除了奧運四朝元老馬龍宣布告別，樊振東在賽前就曾表示這是自己的最後一舞，在首度奪下奧運男單金牌、成為「雙冠王」後，他並引用偶像泰勒絲的歌詞表示「祝福下一個、每一個4年，一代代優秀的中國乒乓人都能登上最高領獎台」，並提及「有始有終」、「行到水窮處，坐看雲起時」表明心境。

▲樊振東回應退役傳聞。（圖／翻攝央視）



「小胖」樊振東拋出的心境被解讀是萌生退意，日前上海青年聯合會消息指出，樊振東在上海青聯任職，擔任常委和體育界別副主任，也被指似乎更加印證了這一點，許多球迷得知後也替小胖感到高興，紛紛恭喜小胖「升官了」。

對於退役傳聞，樊振東在央視18日播出的專訪中回應，「打完這屆後確實非常累，我需要好好休息。目前還沒考慮下屆奧運，未來怎麼樣，交給時間吧！」他坦言，在這樣環境、狀態下已經有挺長一段時間，一度很受困擾，飯圈文化對個人、練球都有影響，甚至是傷害，他經歷過大大小小的事件，「不管是對自己還是隊伍還是團結，都是百害無一利。」

樊振東說，自己可能非常渴望在賽場上成為焦點，但下來以後又特別不希望成為焦點，是運動員本身比較正常的狀態，但現在，場外很多東西都被過度關注、放大，會覺得壓力很大，無所適從。「有的時候會覺得，輸球不行，贏球好像也沒那麼行。」

▼樊振東賽後發文吐心境。（圖／翻攝微博）

