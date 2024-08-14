早田希娜想參觀「特工和平會館」　被樊振東、孫穎莎「取關」

▲日本桌球選手早田希娜。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸桌球選手樊振東、孫穎莎14日被發現，已經在微博上將日本桌球選手早田希娜取消關注。早田希娜13日從巴黎返回日本後，接受日本媒體訪問時表示，想參觀鹿兒島的「特工和平會館」，該館保存了日本「神風特攻隊」的遺像等物，因此相關言論引起了許多大陸網友的不滿。

早田希娜在日本運動員歸國記者會上，被問到賽後想去哪些地方，她回答，想去麵包超人博物館，還有鹿兒島的知覽「特攻和平會館」，感受自己活著和打桌球不是理所當然的事情。

▼中國新球王樊振東。（圖／路透社）



特攻和平會館位於知覽，是昔日特攻隊的基地，保存著日本「特別攻擊隊員」（神風特攻隊等）的遺像、遺物以及相關紀律約4500件資料。1945年沖繩島戰役時，「特攻隊」成員駕機以衝撞美軍艦艇，有如「人肉導彈」。

得知樊振東、孫穎莎取關早田希娜的消息後，大陸網友大多都相當支持，留言大讚兩人，「國家大於一切！」「有政治敏感性，點個讚！」「永遠不能相信日本！」

▼孫穎莎。（圖／路透社）



「特攻和平會館」官方網站的說明中提到，「我們非常感念這些特攻隊員以及戰死在各個戰場的衆多犠牲者，没有他們，就没有今天和平的日本。在靜靜回顧特攻隊員們的遺德的同時，再次感到與裝有炸彈的戰機一起撞向敵艦的作戰方式，是無視於生命的珍貴及尊嚴，是決然不可取的。」

說明中也強調，「特攻隊員們抱著一去不復返的『必死』精神出擊時，想必是希望再次喚回國家的和平與繁榮，」

▼鹿兒島知覽「特工和平會館」。（圖／翻攝知覽特工和平會館）

