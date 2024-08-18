林昀儒23歲生日　樊振東送上「泰勒絲歌詞」！他秒接下一句

▲林昀儒迎來23歲生日，中國名將樊振東送上祝福 。（圖／翻攝林昀儒微博）

記者邱晟軒／綜合報導

台灣桌球好手「小林同學」林昀儒昨（17）日迎來23歲生日。麻吉、中國桌球名將樊振東也在社群貼文下留言祝賀。身為天后泰勒絲鐵粉的樊振東，還不忘引用〈22〉一曲的歌詞，隔海獻上祝福，「一眨眼你都23了，But I'm feeling 22！」

林昀儒昨天在 Instagram 和微博等社群平台上，曬出與生日蛋糕的合照，簡單寫下：「23。」貼文曝光後引來許多粉絲、好友紛紛獻上祝福。



有趣的是，好友樊振東也立刻留言獻上祝福：「一眨眼你都23了，But I'm feeling 22。」這段英文正是出自於泰勒絲專輯《紅色（Red）》的熱門歌曲〈22〉的歌詞。林昀儒隨即回應下一句歌詞：「Everything will be alright」。展現了他與樊振東之間的好默契。

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▲樊振東引用泰勒絲歌詞送上生日祝福給林昀儒 。（圖／翻攝林昀儒微博）

實際上，林昀儒、樊振東的好友關係日前早就曝光。兩人曾一起飛往新加坡觀賞泰勒絲時代巡迴演唱會（The Eras Tour），當時樊振東在現場瘋狂跟唱，而林昀儒則拿起手機記錄樊振東的表演，這段畫面曝光後，甚至讓網友笑稱：「（林昀儒）確定不是去看樊振東的演唱會嗎？」

林昀儒在被問及此事時表示，能一起看演唱會的，都是「很不錯的朋友」。如今，他們在社群上的互動，再次證明了兩人都是泰勒絲的忠實粉絲，一句歌詞馬上能引來對方的接力回應。

▼林昀儒與樊振東一起去看泰勒絲演唱會。（圖／翻攝微博）