陳夢奪金被比中指！中國網友怒肉搜　38歲女球迷返中遭逮捕

▲中國桌球選手陳夢遭中國女球迷比中指。（左圖／翻攝自TikTok、右圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

中國桌球選手陳夢在巴黎奧運女子桌球決賽中，成功擊敗同胞孫穎莎奪得金牌。然而，賽後一名中國女球迷因不滿結果，對陳夢比出中指，引發中國網友不滿。該球迷不但被搜出身分，證實是孫穎莎多年鐵粉，目前疑似遭到警方刑事拘留。

綜合陸媒報導，在巴黎奧運桌球女單決賽上，現場擠滿許多孫穎莎的粉絲，最終由陳夢以4:2贏得金牌，讓許多球迷大感不滿，除了網路上出現大量謾罵陳夢的貼文外，還有人拍到居然有中國女球迷直接在現場對陳夢比出中指。

由於女球迷做出侮辱性行為，引發中國網友憤怒，隨即在網路上肉搜其真實身分，有人稱她是中國伊利集團的公關部經理，是支持孫穎莎多年的鐵粉，但伊利集團嚴正否認，並表示將對追究不實言論。

廣州市公安局近日發出通報，指出接到民眾檢舉，有一名38歲的王姓女子從5月開始，在社群平台上多次辱罵中國選手和教練，造成了不良的社會影響，其行為已涉嫌擾亂網路秩序和公然侮辱、詆毀他人，目前已依法刑事拘留。

有網友指出，遭拘留的王姓女子就是在球場上比中指的球迷。

另外，北京市公安局大興分局6日發文指出，有網友在微博平台發表詆毀運動員和教練員的訊息。警方展開調查後逮捕犯嫌29歲賀姓女子，她也同樣遭刑事拘留。