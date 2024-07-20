內政部揭「2023年新住民生活調查」　勞參率75%高於國人的59.2%

▲內政部公布「2023年新住民生活需求調查」。（圖／內政部提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

內政部昨（19日）公布2023年「新住民生活需求調查」結果，其中調查顯示，我國新住民以45至64歲中高齡居多，占45.6%，其次為35至44歲青壯年，占41.1%；在台工作以服務業為主，占60.5%，與國人相似，而整體勞動參與率為75.0%，明顯高於國人的59.2%。

內政部長劉世芳說明，我國的婚姻移民人數已近60萬人，為瞭解新住民在台生活需求情形，自2003年起，每5年辦理1次全國「新住民生活需求調查」，這次是第5次調查，共完成1萬餘份有效樣本。內政部表示，曾參加各項照顧服務措施的新住民達62.9%，也有約1/3的新住民過去一年曾參與社會活動，整體而言，新住民已更加融入台灣社會、投身公益，成為國家發展的新力量。

根據本次調查的數據，劉世芳指出，不論新住民的納保率、家庭收入或使用政府提供之照顧服務措施等情形，都有所提升，顯示各級政府及民間團體的扶助及服務措施已產生一定的成效。因此，根據「新住民生活需求調查」結果，有高達92.1%的新住民認為最近的日子過得快樂、工作滿意度甚至達到94.8%。

▲內政部公布「2023年新住民生活需求調查」。（圖／內政部提供）

調查也顯示，新住民的家庭平均月收入也較前次2018年調查提升18.2%，增加9576元，當中，受訪者對目前工作滿意度達94.8%，持有技術士證的比例，也自2018年調查的6.1%提升至8.7%。

而從這次調查可以看出，我國新住民以45至64歲中高齡居多，占45.6%，其次為35至44歲青壯年，占41.1%；在台工作以服務業為主，占60.5%，與國人相似，整體勞動參與率為75.0%，明顯高於國人的59.2%。

內政部表示，已創業的新住民占15.4%。「來自新加坡的烘焙師劉洺愷先生，2019年來台工作，由於温暖的人情味加上與太太相戀，就萌生在台成家立業的想法，近年已在淡水展店圓夢。」

此外，來自越南的姐妹武佩玟，取得氬氣鎢極電銲甲級證照，也有像是來自中國大陸的王婷，考取電腦應用軟體乙級證照，雙雙獲得本年度新住民證照獎勵金的獎勵，他們希望自己的經歷也能鼓勵其他新住民，勇於挑戰、實現自我。

「這次調查發現，有75.9%新住民在臺居住期間已超過10年，39.0%超過20年。曾參加各項照顧服務措施的新住民，也從2018年調查的54.2%增加到62.9%，參與的主要項目，包括，汽機車駕訓考照、國中小補校、成人基本教育研習班、識字班等，顯示新住民願意積極融入在台的生活。」

內政部強調，本次調查有特別詢問50歲以上新住民對於未來老年生活的想法，有77.3%選擇在臺灣養老，15.6%尚未決定，期盼政府能提供長期照顧服務、中高齡就業等資訊與相關協助。

最後，內政部表示，5成以上新住民認為台灣社會、工作場域與政府對新住民的態度與服務，都比來台初期變得更好，4成認為差不多，顯示臺灣社會整體持續朝多元友善的社會邁進。