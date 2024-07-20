　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

內政部揭「2023年新住民生活調查」　勞參率75%高於國人的59.2%

▲內政部公布「2023年新住民生活需求調查」。（圖／內政部提供）

▲內政部公布「2023年新住民生活需求調查」。（圖／內政部提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

內政部昨（19日）公布2023年「新住民生活需求調查」結果，其中調查顯示，我國新住民以45至64歲中高齡居多，占45.6%，其次為35至44歲青壯年，占41.1%；在台工作以服務業為主，占60.5%，與國人相似，而整體勞動參與率為75.0%，明顯高於國人的59.2%。

內政部長劉世芳說明，我國的婚姻移民人數已近60萬人，為瞭解新住民在台生活需求情形，自2003年起，每5年辦理1次全國「新住民生活需求調查」，這次是第5次調查，共完成1萬餘份有效樣本。內政部表示，曾參加各項照顧服務措施的新住民達62.9%，也有約1/3的新住民過去一年曾參與社會活動，整體而言，新住民已更加融入台灣社會、投身公益，成為國家發展的新力量。

根據本次調查的數據，劉世芳指出，不論新住民的納保率、家庭收入或使用政府提供之照顧服務措施等情形，都有所提升，顯示各級政府及民間團體的扶助及服務措施已產生一定的成效。因此，根據「新住民生活需求調查」結果，有高達92.1%的新住民認為最近的日子過得快樂、工作滿意度甚至達到94.8%。

▲內政部公布「2023年新住民生活需求調查」。（圖／內政部提供）

▲內政部公布「2023年新住民生活需求調查」。（圖／內政部提供）

調查也顯示，新住民的家庭平均月收入也較前次2018年調查提升18.2%，增加9576元，當中，受訪者對目前工作滿意度達94.8%，持有技術士證的比例，也自2018年調查的6.1%提升至8.7%。

而從這次調查可以看出，我國新住民以45至64歲中高齡居多，占45.6%，其次為35至44歲青壯年，占41.1%；在台工作以服務業為主，占60.5%，與國人相似，整體勞動參與率為75.0%，明顯高於國人的59.2%。

內政部表示，已創業的新住民占15.4%。「來自新加坡的烘焙師劉洺愷先生，2019年來台工作，由於温暖的人情味加上與太太相戀，就萌生在台成家立業的想法，近年已在淡水展店圓夢。」

此外，來自越南的姐妹武佩玟，取得氬氣鎢極電銲甲級證照，也有像是來自中國大陸的王婷，考取電腦應用軟體乙級證照，雙雙獲得本年度新住民證照獎勵金的獎勵，他們希望自己的經歷也能鼓勵其他新住民，勇於挑戰、實現自我。

「這次調查發現，有75.9%新住民在臺居住期間已超過10年，39.0%超過20年。曾參加各項照顧服務措施的新住民，也從2018年調查的54.2%增加到62.9%，參與的主要項目，包括，汽機車駕訓考照、國中小補校、成人基本教育研習班、識字班等，顯示新住民願意積極融入在台的生活。」

內政部強調，本次調查有特別詢問50歲以上新住民對於未來老年生活的想法，有77.3%選擇在臺灣養老，15.6%尚未決定，期盼政府能提供長期照顧服務、中高齡就業等資訊與相關協助。

最後，內政部表示，5成以上新住民認為台灣社會、工作場域與政府對新住民的態度與服務，都比來台初期變得更好，4成認為差不多，顯示臺灣社會整體持續朝多元友善的社會邁進。

ET快訊
一圖看「準颱風」中心　鄭明典：增強徵兆
接待過賈靜雯！　爆料私下真實一面「刷新認知」
陝西高速 「橋面垮塌 」！　11死30多人失蹤
手機紀錄曝！20歲槍手刺殺川普前最後一件事　竟是「上網看色色
快訊／可不可女店員要付7位數賠償金！　總部最新懲處結果
快訊／蔡英文明確定不出席民進黨全代會
最狂手搖店「14人同時上班」！　店員：還沒營業就有人排隊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍「依舊法」續邀賴清德國情報告？　綠黨團嘆：早知如此何必當初

暫時處分讓憲法法庭變側翼！　柯文哲：民進黨跟多數民意開戰

表態了？日學者建議選台中　柯文哲：戰略考量應選台南、高雄

沖繩西原高校生來台表演　賴清德送「大腸包小腸、檸檬愛玉」當宵夜

黃國昌批暫時處分「先射箭再畫靶」　綠酸掩耳盜鈴：以為世界繞他轉？

快訊／蔡英文明確定不出席民進黨全代會　綠迎「英下賴上」局面

內政部揭「2023年新住民生活調查」　勞參率75%高於國人的59.2%

吳崢「神預言」憲法法庭結果　朱立倫：民進黨完全掌控所有進度

軍公教明年調薪上看4%　最快25日拍板

憲法法庭裁准暫時處分！　朱立倫：國民黨還是會全力以赴查弊案

颱風醞釀生成！下周連3天路過台灣海面　北東降雨加劇

「華夫人」鄭佩佩逝世！享壽78歲　「死訊藏兩天才公開」經紀公司證實

YTR型男機長涉強制性交　前女友控施暴囚禁...現身提告

川普接受共和黨提名選總統　談槍擊「我本來不會在這裡」

墾丁驚見巨大梅花鹿「海中悠閒游泳」　民眾狂笑驚呼：有夠扯

耶嫩公開蘿拉惡行：在家痛哭流涕｜20240719 ET午間新聞

20240716 ETtoday新聞

清心店員丟茶凍、冰淇淋玩拋接　總部下令停業！食安處查出疏失

陳重文貪321萬遭起訴　消瘦跛腳押解畫面曝！

前女友控「型男機長」4度暴行　揭露傷疤：避免其他人受害

藍「依舊法」續邀賴清德國情報告？　綠黨團嘆：早知如此何必當初

暫時處分讓憲法法庭變側翼！　柯文哲：民進黨跟多數民意開戰

表態了？日學者建議選台中　柯文哲：戰略考量應選台南、高雄

沖繩西原高校生來台表演　賴清德送「大腸包小腸、檸檬愛玉」當宵夜

黃國昌批暫時處分「先射箭再畫靶」　綠酸掩耳盜鈴：以為世界繞他轉？

快訊／蔡英文明確定不出席民進黨全代會　綠迎「英下賴上」局面

內政部揭「2023年新住民生活調查」　勞參率75%高於國人的59.2%

吳崢「神預言」憲法法庭結果　朱立倫：民進黨完全掌控所有進度

軍公教明年調薪上看4%　最快25日拍板

憲法法庭裁准暫時處分！　朱立倫：國民黨還是會全力以赴查弊案

男大生暑假學游泳！「手高舉過頭」肩卡卡　19歲險患五十肩

布林肯下周會王毅　強調溝通避免台海衝突重要性

高雄警局舉辦暑期青春專案　宣導兒童青少年網路防護

污水工程害停水又沒網路　被迫打烊！台中精誠商圈店家超怒

BTS Jin成FRED品牌大使、李俊昊戴伯爵帥翻　韓星代言珠寶腕錶品牌盤點

日本民宿12人集體「一氧化碳中毒」！　開趴釀意外原因曝

國3火燒車！烈焰黑煙狂冒...自小客燒剩半台　妙齡女及時逃生

ITZY來台開唱「飯店疑現馬陸」　主辦緊急回應：最高規格接待藝人

大貓熊福寶4歲生日！　姜爺爺PO「遠端慶生照」臉上滿是寵愛

信義區頭顱案！婦去年走失「採DNA比對身分」　檢警相驗...持續拼湊遺缺骨骸

女走鐵軌戴耳機滑手機　未察覺火車靠近遭輾斃

政治熱門新聞

國會改革法案遭暫時處分　她諷：15位大法官是賴清德選的立委？

軍公教明年調薪上看4%　最快25日拍板

綠中執會　王世堅陳亭妃被預測當烏鴉

「暫時處分」是什麼？律師整理10重點

快訊／蔡英文明確定不出席民進黨全代會　

轟「大法官法袍染綠」　民眾黨期許落空：不演了

吳崢預測暫時處分今出爐　律師破解了

轟憲法法庭「做違背民主的裁決」　柯文哲：綠介入司法過程斧鑿斑斑

找工作看這邊！新北捷運公司開60職缺　薪資上看63K

綠委揭兒少法修法2重點　下會期開議就提案

落實賴清德「0-6歲國家一起養政策」　政院推4大策略減輕育兒負擔

國會改革幾乎全凍結　黃捷：看來大法官不滿意黃國昌的暑假作業

海基會台生研習營　羅文嘉提醒避免踩紅線

快訊／國會改革法案全暫時處分！　藍轟：國家憲法最後防線淪綠打手

更多熱門

相關新聞

從工廠翻譯到講師　范氏伶貢獻多元文化價值

從工廠翻譯到講師　范氏伶貢獻多元文化價值

移民署南區事務大隊雲林縣服務站，日前邀請彰化師範大學語言中心越南語講師范氏伶，應用個人經驗，搭配深入淺出解說，傳授最實用的生活越南語，幫助新住民夫妻在日常生活上的溝通，並結合中區國稅局雲林分局、雲林縣衛生局毒品危害防制中心、斗六衛生所等單位共同宣導多元主題，辦理家庭教育活動。

太魯閣天祥步道拚年底局部開放　砂卡礑及燕子口「7年後再見」

太魯閣天祥步道拚年底局部開放　砂卡礑及燕子口「7年後再見」

三級機關額滿　內政部先成立「新住民權益保障籌備處」

三級機關額滿　內政部先成立「新住民權益保障籌備處」

《新住民基本法》立法　藍委：政府有責善待新住民

《新住民基本法》立法　藍委：政府有責善待新住民

「新住民基本法」壓線三讀　內政部：持續精進照顧服務措施

「新住民基本法」壓線三讀　內政部：持續精進照顧服務措施

關鍵字：

新住民內政部新住民生活調查劉世芳

讀者迴響

熱門新聞

補習班負責人針孔偷拍少女　被搜上百影片墜樓亡

陽明山「妹子脫光散步」　女登山客：三觀刷新

篠崎泫「轉正面解放內衣」脫了！

黃氏兄弟連七年辦演唱會2千人力挺

「可不可口水女店員」正式道歉了！媽媽曝現況

最快今雙颱共舞！　路徑曝光「類似西北颱」

可不可新聲明：女店員要付7位數賠償金

蝦皮網拍2個月賣4000萬　28歲男拒繳219萬稅遭管收

引退17年！傳奇AV女優宣布復出

台大醫學系在學生重考又上！　落榜頭「差0.05分」怒槓台大

信義區頭骨！他曾報母失蹤　到場確認遺物

青峰爆「決裂金曲還刪Lulu好友」首回應

4所大學永遠下課！　教育部：近千名學生要轉校

挑戰強颱進逼台灣！下周二上午發海警　專家：暴風圈壟罩北台陸地

「老婆聯合父母」砸爛模型　他心死目睹過程PO網

更多

最夯影音

更多

颱風醞釀生成！下周連3天路過台灣海面　北東降雨加劇

「華夫人」鄭佩佩逝世！享壽78歲　「死訊藏兩天才公開」經紀公司證實

YTR型男機長涉強制性交　前女友控施暴囚禁...現身提告

川普接受共和黨提名選總統　談槍擊「我本來不會在這裡」

墾丁驚見巨大梅花鹿「海中悠閒游泳」　民眾狂笑驚呼：有夠扯

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面