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三重停車場工程捲資造假疑雲　廠商喊冤「1理由」爆與流標有關

▲▼ 三重信義公園停車場工程，圖為模擬圖。（圖／新北市政府提供）

▲三重信義公園停車場工程，圖為模擬圖。（圖／新北市政府提供）

記者崔至雲／新北報導

新北市三重區信義公園停車場新建工程遭到審計處檢討，得標廠商以不實資格文件得標，得標金額超過資本額可承攬限額，新北市府日前雖核准繼續履約，但1100萬元押標金將不予發還。廠商則澄清表示，該案流標六次，「先前備標的文件都符合，直到漲價後才不符」，雖感到委屈，但仍承諾會予以補正並配合政府執行方向，地方民代也替營造商緩頰，盼補正程序後攜手以公共利益為優先來打拼。

新北市三重區知名三和夜市附近的信義公園地下停車場，原定在2019年1月決標、2021年9月完工，但受到新冠疫情、缺工缺料等影響，經歷6次流標，終於在2023年決標，得標廠商於投標時繳交營造業聲明書，並載明符合投標規定，經評選為最優勝廠商，決標金額4億5580萬元。

不過，審計處卻發現，該得標廠商卻被查出資本額僅3600萬元，依其法定可承攬限額為資本額10倍，也就是3億6000萬元，但工程預算金額及決標金額均超過該得標廠商法定可承攬限額，不符「營造業承攬工程造價限額工程規模範圍申報淨值及一定期間承攬總額認定辦法」第4條規定，影響採購公正、公平，要求交通局查明並妥善處理。

新北交通局指出，得標廠商違反《政府採購法》以不實文件投標，但經檢討、評估後，認為終止契約反而不符合公共利益，因此在今年1月簽報市府核准繼續履約，但依《政府採購法》規定，不予發還押標金1100萬元。

營造業者喊冤回應，針對資本額不足問題，在正式簽署工程契約前就可補正完畢，遭市府扣罰1100萬押標金，坦言心中確實覺得委屈，如今錢已經繳了，也理解「惡法亦法」，不必為難辛苦的公務人員，將會與市府一起為了公共利益而奮鬥，持續進行停車場工程，增進民眾生活福祉為優先。

業者補充說，三重信義公園停車場標案受限於地形、環境、法規以及規模等限制，加上疫情,缺工缺料等因素，所以流標六次，「自己先前備標的文件都符合，直到漲價後才不符」，未來除了補正程序外，也承諾停車場工程如期如質地完工。

三重在地議員王威元則指出，信義公園地下停車場流標六次，終於有廠商願意幫忙已是萬幸，開工前的地方說明會，民眾可說是熱烈期待，市府因爲廠商投標瑕疵，沒收廠商1100萬押標金，背後有其不得已的苦衷，廠商苦只能往肚裡吞。

王威元說，其實該營造廠商原本可以選擇擺爛棄標，也不至於虧1100萬，但現在該廠商認同市府理念，選擇勇敢承擔，也是為了拿出成績證明自己，值得給予肯定。
 

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