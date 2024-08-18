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甲辰鷄籠中元祭普度大典　副市長邱佩琳：體現歷史文化敬意

▲甲辰鷄籠中元祭普度大典。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲甲辰鷄籠中元祭普度大典。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市年度文化盛事鷄籠中元祭，今年已邁入第170年，今（18日）夜晚迎來最受矚目的中元普度活動。近期舉辦的開龕門儀式、主普壇開燈放彩、迎斗燈，以及昨夜的市區大型封街遊行和望海巷施放水燈頭等活動，均吸引了大批民眾熱情參與，場面熱鬧非凡。今晚主普壇廣場呈現一片豐盛的祭品景象，令人目不暇接。

副市長邱佩琳指出，中元祭不僅是基隆的傳統文化盛事，更是促進社區和諧與文化交流的重要平台。中元普度活動的獨特之處，在於其邀請水陸無主孤魂享用祭品，這是基隆人民對逝者的慈悲心和無私愛的具體展現。尤其是獨具特色的十二座孤棧，從麵線棧到摩訶棧，每一座都象徵著不同的祝福與祈願，展示了傳統工藝的精湛與深遠意涵。這不僅體現了基隆的歷史與文化，也展現了基隆人民對過去歷史的敬意。

▲甲辰鷄籠中元祭普度大典。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市副市長邱佩琳（左4）指出，中元祭不僅是基隆傳統文化盛事，更促進社區和諧與文化交流的重要平台。

文觀局長江亭玫也表示，祭品以連桌形式呈現，包含葷食桌、素食桌及西洋桌，特別是西洋桌，展示出基隆獨特的歷史和文化背景。基隆曾經歷西班牙、荷蘭、法國和日本的統治，因此西洋桌上的供品融合了西式和日式元素，體現出基隆對多元文化的尊重。

中元普度活動中最具特色的是製作的十二座孤棧，包括祝賀地官大帝壽誕的麵線棧和壽桃棧，象徵山珍的薑棧、海味的鹽棧，以及冬粉棧、粿粽棧、米粉棧、糕仔棧、米香棧、龍眼棧等。特別值得一提的是，只有在中元普度期間才會製作的摩訶棧和必桃棧。

▲甲辰鷄籠中元祭普度大典。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲今晚迎來最受矚目中元普度活動。

摩訶（Maha）一詞源自梵文，意指『偉大』，其外型如荷花，象徵佛教最神聖的花朵，意涵普度眾生；而『必桃』在閩南語中有『裂開』之意，形似桃子，象徵祝壽。必桃在蒸熟後會自動裂開，寓意著希望亡靈早日脫離地獄，轉世投胎，在大型普度現場，各式供品大放異彩，展現了傳統工藝的精湛技藝。

葷食連桌上的『五牲雕』供品，巧妙地將豬頭、魚、雞、鴨、豬肚等食材，與麵糰結合雕刻，化為可觀賞的藝術品，令人驚嘆。特別值得注意的是，葷食連桌下的麻油雞湯，專為難產過世的女性孤魂準備，這反映了傳統的產婦『作月內』文化，體現了從陽間延伸至陰間的女性關懷。

連桌的最後一道菜是盛滿清水的空心菜，象徵人鬼關係的淡泊，隱喻著普度儀式的結束，委婉地向眾靈表達了離開的意願。此外，活動現場還展示了平日少見的醮壇神像、趙康溫馬四大元帥、大士爺、五方引魂童子等民俗祭祀器物，誠邀民眾前來參觀，親身感受基隆百年民俗活動的獨特魅力。

▲甲辰鷄籠中元祭普度大典。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲甲辰鷄籠中元祭普度大典。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲甲辰鷄籠中元祭普度大典。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲甲辰鷄籠中元祭普度大典。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲甲辰鷄籠中元祭普度大典。（圖／記者郭世賢翻攝）

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