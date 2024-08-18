未來48小時「西南風最強」　粉專示警雨量紫爆

▲接下來48小時，將進入西南風最強時候，明天凌晨至周二容易有大雨。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（18日）示警，接下來48小時，將進入西南風最強時候，明天凌晨起至周二容易有大雨，周二、周三天氣才回穩。中央氣象署表示，今晚到周二清晨降雨最明顯，尤其南部可能出現豪雨，中部及離島地區會有局部大雨發生。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」今發文表示，接下來48小時，將進入這次西南風最強的時候，在西南風增強及低壓帶環境下，氣象署的最新雨量預報，已經明確顯示南部地區，會有不少的雨勢。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，開始容易有大雨的時候，預期會從明天凌晨起，直到周二白天。南部以外其他地方，也容易有午後雷陣雨發生，請多注意。天氣慢慢回穩，要等到周二至周三，高氣壓增強之後了。

氣象署預報員劉宇其說，今晚到周二清晨降雨最明顯，中南部、澎湖及金馬地區的下雨時間非常長，整體陰雨且伴隨雷雨，南部不排除有短延時豪雨，中部及澎金馬可能發生局部大雨，北部、東半部則要留意午後大雷雨。

劉宇其表示，周二起本島白天降雨趨緩，但迎風面中南部仍有些陣雨，北部、東半部也有午後雷雨狀況，天氣緩和要等到周三，各地將轉為多雲到晴，僅南部清晨上午有零星陣雨，其他山區跟北部、東半部留意午後雷雨的發生。