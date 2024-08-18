豪大雨灌中南部連3天　低壓增強「成颱機率曝」

▲ 今日至周二，中南部需留意有較強降雨機會，可能有局部大雨或豪雨發生。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣不穩定，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今（18日）指出，今夜至周二因西南風增強，中南部要特別留意有較強降雨，可能有局部大雨或豪雨發生，目前台灣東方有一低壓發展，預測未來有機會增強為熱帶性低氣壓，成颱機會較低。

林孝儒在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今日至周二台灣持續處於低壓帶中，為西南風環境，天氣還是不太穩定，雲量相對較多，體感悶熱，迎風面中南部容易有不定時降雨，午後配合熱力作用影響，各地亦有短暫陣雨或雷雨機會。

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林孝儒說，目前台灣東方有一低壓發展，預測未來有機會增強為熱帶性低氣壓，成颱機會較低。預測此低壓受太平洋高壓導引，先北上通過琉球群島，再進入東海，持續北上遠離台灣，對台灣沒有直接威脅。

不過林孝儒表示，今天入夜至明、後天，由於西南風速將增強，迎風中南部的降雨將有增多趨勢，期間有局部大雨或至豪雨機會，需多加留意。

林孝儒說，過去勢力較弱且位置持續偏東的太平洋高壓，有望於周三起西伸增強至台灣附近，屆時台灣附近水氣將減少，大氣穩定度提高，各地降雨機會明顯減少，天氣轉為晴時多雲，比較穩定，午後熱對流雷陣雨亦會較侷限於山區發展。

他表示，屆時高溫會再度飆升，天氣炎熱，下周隨天氣逐漸好轉，氣溫將持續上升，須防範熱傷害。