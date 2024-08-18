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雨彈連炸3天「南部下到發紅」　天文大潮明起警戒5天防淹水

▲▼天氣配圖。大雨特報。豪雨特報。（示意圖／記者屠惠剛攝）

▲今晚到周二清晨降雨最明顯，南部可能出現短延時豪雨。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣將進入最不穩定時段，中央氣象署指出，今晚到周二清晨降雨最明顯，尤其南部可能出現豪雨，中部及離島地區會有局部大雨發生，北部、東半部注意午後雷陣雨，明（19日）至周五適逢天文大潮，西南部及宜蘭、基隆北海岸的潮位較高，低窪區可能出現排水不易的情形。

氣象署預報員劉宇其說，目前台灣以東有個低氣壓逐漸發展，但未來強度變化有限，預估往北移動，不會靠近台灣。目前台灣屬於西南風比較強的環境，今晚到周二清晨，西南風風速增強，帶來水氣更多，台灣降雨更明顯。

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他表示，台灣東部外海雲系發展旺盛，鄰近海域也有小的對流移入，因此天氣時晴時雨，今上午中南部零星降雨變得明顯，中午過後熱力作用，山區、北部及東部地區可能有較明顯午後雷陣雨，伴隨瞬間大雨跟雷擊、強陣風現象。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

劉宇其表示，西南風逐步增強，中南部已經有些降雨，今晚到明天清晨雨勢會更明顯，南部不排除有短延時豪雨出現，中部地區、澎湖、金門、馬祖甚至會有局部大雨發生，明天到後天清晨降雨也相當明顯。

未來降雨趨勢，劉宇其指出，今晚到周二清晨降雨最明顯，中南部、澎湖及金馬地區的下雨時間非常長，整體陰雨且伴隨雷雨，南部不排除短延時豪雨，中部及澎金馬可能局部大雨發生，北部、東半部則要留意午後大雷雨。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

劉宇其說，周二起本島白天降雨趨緩，但迎風面中南部仍有些陣雨，北部、東半部也有午後雷雨狀況，天氣緩和要等到周三，各地將轉為多雲到晴，僅南部清晨上午有零星陣雨，其他山區跟北部、東半部留意午後雷雨的發生。

他提到，隨著西南風增強，明起到周三沿海風力相當大，前往海邊活動要注意。明日至周五屬於天文大潮期間，範圍包括嘉義到新北沿海，西南部及宜蘭、基隆北海岸的潮位較高，配合強降雨，低窪區可能有排水不易的情形出現。

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