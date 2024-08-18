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中元節買氣強！明後天休市「菜價走高」　農糧署估9月中下旬恢復

▲凱米颱風重創蔬菜產區，菜價已經貴了逾1周。（圖／記者楊惠琪攝）

▲凱米颱風重創蔬菜產區，菜價已經貴了超過2周。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

今天是中元節，受凱米颱風和連日豪雨影響，菜價已飆漲超過2周，因普渡拜拜需求強勁，加上明、後天市場休市，根據台北農產運銷公司統計，今日每公斤平均批發價52.8元，菜價持續走高。其中普渡熱門菜種四季豆每公斤批發價飆到415元、韭菜花漲到220，空心菜也要67元。農業部表示，各類菜種陸續復耕，預估9月中下旬蔬菜供應量和價格可恢復。

根據北農今日交易行情，普渡熱門菜種四季豆每公斤批發價漲至415元、韭菜花220元，空心菜則因產地陸續復耕，每公斤批發價略降至67元；整體葉菜類漲勢趨緩，但因連日豪雨影響收成，花瓜果類菜價持續上漲，苦瓜每公斤批發價210元、茄子180元、番茄150元。辛香類菜種價格仍高，香菜每公斤947元、芹菜370元、青蔥180元。

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新莊公有市場菜販廖炯程說，近日葉菜類價格稍有緩解，除了A菜較貴外，其餘葉菜類批發價每斤約40至60元，中元節拜拜常用的四季豆，批發價1斤就要300元起跳，讓消費者卻步，也有人看到苦瓜每斤110元，就默默放下離開。他建議消費者，高菜價期間盡量購買芽菜類、菇類、高麗菜等價格相對平穩的菜種。

農糧署副署長姚志旺表示，正值中元普渡月，市場交易熱絡，明後天市場休市，預計這幾天菜價仍會維持50元左右。他指出，先前受颱風影響的農作物，已經陸續復耕，短期葉菜類已恢復3成以上，預估8月下旬可恢復正常；花胡瓜、胡瓜也都恢復到風災前的7成供應量、青蔥則恢復到8成，整體菜價預計9月中下旬恢復正常。

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