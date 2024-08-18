旅館缺工「新聘人力補助延至9月底」　交長：留才久用有獎金

▲觀光署修正延長新聘房務及清潔人員的薪資補助。（圖／創新旅行社提供）

記者蔡亞樺／台北報導

疫後觀光復甦，旅館人力短缺加劇，觀光署近日公告「補助旅宿業穩定接待國際旅客服務量能實施要點」修正案，雇用新進房務、清潔人員補貼每月每人5000元，延長至9月30日到職，皆可申請，業者補貼也延長至明年11月30日，交通部長李孟諺表示，若能夠「留才久用」還會有獎金。

觀光署去年4月祭出薪資補貼方案，發布「補助旅宿業穩定接待國際旅客服務量能實施要點」，補助觀光旅館業、旅館業及民宿經營者新增聘僱房務及清潔人員，鼓勵旅宿業者以較高薪資水準僱用基層服務人員，並配合專案媒合等多元管道措施，紓緩缺工問題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

旅宿業者凡於去年4月1日到今年3月31日期間，新增聘僱房務、清潔服務人員，北部（台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市）每月薪資3.3萬元以上，其他地區3.1萬元以上且任職滿6個月以上，補助旅宿業者每名每月5000元，最長12個月。

李孟諺坦言，旅宿業確實一直反映房務缺工，部分大型飯店，無法把所有房間對外營業，也造成房價偏高，因此對本國勞工招募提供補助方案，目前協助2、3千人，而且如果能夠留才久用，還有獎金。

李孟諺表示，勞動部現在也開放僑外生來實習，或僑外生畢業後留任在台灣旅宿業工作，他強調，未來交通部將視缺工情況再進一步協助飯店、旅宿業。

考量旅宿業新聘員工不易，觀光署上周修正「補助旅宿業穩定接待國際旅客服務量能實施要點」，延長補助申請期間及新增聘僱的房務及清潔服務人員到職期間，申請期間延長至明年11月30日；新聘人員到職期間延長至今年9月30日。