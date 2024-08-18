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墾丁觀光何時開始走下坡？過來人曝「最後一根稻草」：重創形象

▲▼墾丁大街湧現人潮。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲墾丁大街過去有許多觀光人潮，現在遊客數量減少許多，業者叫苦連天。（圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

屏東墾丁過去觀光業相當發達，如今卻十分蕭條，讓不少人直搖頭。對此，有網友感到困惑，不曉得墾丁大街究竟是什麼時候開始走下坡的，貼文引起討論後，也有過來人點出時間點，是在電影《海角七號》拍攝完、當地店家開始坐地起價，才變成現在這副模樣。

這名網友在PTT詢問，過去每逢假期，墾丁大街的人潮總是絡繹不絕，不但夜市擠到無法前進，就連沙灘也都是觀光客，人潮十分驚人。

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不過，如今墾丁業者各個在哀號，讓他不太明白，為何轉變如此巨大，「墾丁是什麼時候開始走下坡的？」

▲▼墾丁大街湧現人潮。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲墾丁大街過去有許多觀光人潮，現在遊客數量減少許多，業者叫苦連天。（圖／ETtoday資料照）

貼文引起討論後，不少過來人點出關鍵時間點，「《海角七號》起來後坐地喊價，然後開始崩壞」、「其實墾丁在《海角七號》之前也是快收了，《海角七號》是神救援，但自己（業者）仍然只想做一次客」、「《海角七號》還沒拍，就下坡了。」

此外，也有人表示，壓垮駱駝的最後一根稻草，應該是先前的「天價滷味」事件（民眾點2盤滷味要價1,845元的事件）發生以後，事件鬧得太大，重創商圈形象，導致國內無人想去。

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