北迴線小清水溪橋重建改採鋼桁架橋　台鐵：提升軔性更安全

▲台鐵北迴線小清水溪橋西正線被沖毀，重建改用強度高、重量輕的鋼桁架橋，增加安全。（圖／台鐵公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

受到凱米颱風侵襲，台鐵北迴線受損嚴重，其中小清水溪橋西正線被沖毀，台鐵公司預估今年底才能修復，經過研究，台鐵公司復原工作小組放棄重現已被沖毀的橋墩，重新設計並改用強度高、重量輕的鋼桁架橋，提升軔性更增安全度。

7月24日凱米颱風侵襲台灣，引發土石流，以致小清水溪橋西正線被沖毀，目前和仁=崇德間僅能以單線（東正線）雙向行車，預估須至年底才能完成搶修，恢復正常營運。

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▲小清水溪橋西正線被沖毀，目前和仁=崇德間僅能單線（東正線）雙向行車。（圖／台鐵公司提供）

為加速搶修期程，台鐵公司成立復原工作小組，並組織花蓮前進指揮部進駐現場，統籌工程事宜，將小清水溪橋列為要徑，透過緊急採購方式，發包設計、監造及工程標，增加效率，以縮短工期，達到年底通車目標。

台鐵公司表示，經過詳細研究，復原小組決定放棄重建已被沖毀的橋墩（原橋為雙跨），重新設計改為單跨跨越，並將原預力混凝土 l 型樑，改為強度高重量輕的鋼桁架橋，提升軔性及安全度。

台鐵公司指出，新橋體跨度40公尺，符合KS-18列車活載，各工項包括增建橋台帽梁、鋼橋製作、及橋面板施作等，將在現場及蘇澳工廠同時進行。

▲小清水溪橋重建改用強度高、重量輕的鋼桁架橋，以增加安全度。（圖／台鐵公司提供）

台鐵公司董事長杜微日前由副總經理陳宗宏、中興顧問公司經理林舜元等人，以及營造廠商陪同，進行工地視察，並參與「西小清水溪橋災後緊急復原工程」開工祈福儀式。

杜微表示，更新設計可以免去製作橋墩的時間，增加溪流通水斷面，並可將梁底抬高85公分，相關止震塊及剪力鋼棒也重新精心設計，符合耐震規範，足以抵擋水流力及漂流木的衝擊。

▲台鐵公司董事長杜微（左二）視察小清水溪橋重建工程進度。（圖／台鐵公司提供）

杜微說，其他復原工作亦正積極進行，預計8月底前完成台鐵轄屬區段（橋旁100公尺）溪流清淤疏濬，並增設水位計，更能提升安全度。