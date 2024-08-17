快訊／太魯閣號撞上落石一度停駛　台鐵：排障器受損

▲一列太魯閣號撞上落石，圖非事件列車。（示意資料圖／記者王兆麟翻攝）

記者李姿慧／台北報導

花蓮餘震不斷，加上連日降雨，土石鬆動，今(17日)上午傳出台鐵402次太魯閣號通過花蓮東里到東竹間，撞上石頭，列車一度停駛9分鐘，排障器受損，所幸旅客平安，司機員查看後確認仍可行駛，慢行至富里站。

行政院長卓榮泰今在交通部長李孟諺陪同下，搭乘台鐵418車次EMU3000型列車前往花蓮，才在臉書上發文指「他一直牢記要坐火車到花蓮的承諾，今天終於能夠實踐約定，這條平安回家的路，我們一起走！感謝台鐵工程人員的辛苦。」未料今就發生太魯閣號撞上落石意外，所幸列車僅是輕微受損，旅客皆平安，行政院長等人搭乘列車未受影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鐵公司說明，402次太魯閣TED1012，今(17日)上午9時35分行駛至東里=東竹間K94+400處，撞到一顆約足球大的石頭，司機員下車查看，發現輔助排障器歪斜。

台鐵表示，太魯閣號現場停留9分鐘後開車，經慢速行駛至富里站，後續4516次至現場察看，已無發現石頭，已通報路警及工務段至現場查看，402次將回台東再詳查。

據了解，東里路段旁邊坡高度不高，非屬高風險路段，因此沒有設置落石告警裝置。

