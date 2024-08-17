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落軌事件頻傳　台鐵「高雄車站試辦月台門」8月底招標

▲▼台鐵自強號在板橋站撞上落軌民眾發生死傷事故。（圖／旅客提供）

▲台鐵自強號在板橋站撞上落軌民眾發生死傷事故。（圖／旅客提供）

文／中央社

台鐵落軌事件頻傳，板橋車站今年已發生2起，月台安全受關注。台鐵公司今天表示，評估將於高雄車站試辦月台門，預計8月底上網招標、10月決標，今年底完成1個單元機組測試。

台鐵頻傳落軌意外，8月11日晚間有旅客侵入台北松山站內東正線，遭區間車撞擊，旅客改乘其他列車。

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事隔兩天，8月13日中午，台鐵板橋車站發生旅客落軌意外，張姓女子在南下第2月台落軌，遭自強號撞擊，造成列車延誤。這是板橋車站今年來，第2起落軌事件。

板橋車站今年2月24日，有1名女性旅客因腳部踩空從月台落軌受傷；當時1名新北市永平高中生跳下月台救人，受傷旅客敷藥後自行返家。

落軌影響列車安全，因台鐵月台都是開放式，不像捷運月台多數會設置月台門，不少網友與旅客在臉書（Facebook）社群網站反映，希望台鐵加裝月台門，減少落軌事件。

有旅客今天向中央社記者反映，台鐵部分月台步行空間狹小，8月13日在台中后里車站搭車，列車到站時，因車門與旅客候車椅有距離，跑步趕著搭車險象環生。

台鐵公司今天回應，因列車型式較多，月台門可選擇型式受限；經評估後，規劃於高雄車站試辦月台門，試辦後，再依各車站營運特性、站場環境及試辦成效，評估是否可於其他車站建置。

台鐵表示，高雄車站月台門統包工程案，已完成設計，於今年8月7日公開閱覽，預計8月底上網公告招標，10月決標，年底完成1個單元機組測試。

台鐵說，台鐵車站建置年代較早，部分月台設置於曲線路段，且車輛種類及編組多元，月台門必須適用所有車種車門位置，需克服各種環境因素才能建置月台門。

至於月台安全，台鐵說，若發生落軌事件，不鼓勵民眾跳下月台救人，應通知站務人員。各月台邊緣1公尺位置劃設「黃色警戒線」，主要車站月台邊緣約50公分，裝設「列車進站警示燈」，並透過廣播提醒旅客留意列車即將進站或通過，勿靠近月台邊緣。

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