男跨月台警戒線「揮手狂叫」！新自強號司機員驚嚇猛鳴笛

▲男子入侵月台警戒線狂叫揮手，新自強號猛鳴笛驅離。（圖／翻攝「台灣便當管理局-附屬鐵路部」粉專）

記者李姿慧／台北報導

近來台鐵落軌事件不斷，2周內已連3起，昨(16日)台鐵湖口站一名男子竟在EMU3000新自強號疾駛而來時，入侵月台警戒線「狂叫揮手」打招呼，讓列車司機員驚嚇一路狂鳴笛，誇張行徑也遭拍攝po網。台鐵公司表示，該男子行為危險，站務員當下立即制止。

臉書粉專「台灣便當管理局-附屬鐵路部」今公布一段影片，影片中只見湖口站一列EMU3000新自強號疾駛而來，月台上一名男子竟入侵月台黃色警戒線，在月台邊緣狂叫揮手，EMU3000新自強號司機員發現後，一路狂鳴笛警告驅離，就當火車相當接近時，該男子才遠離月台邊緣。

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粉專「台灣便當管理局-附屬鐵路部」小編轉發該影片並po文表示，8月16日早上在湖口站拍攝新自強通過，拍到旅客以為火車鳴笛在跟他打招呼，完全不理會警戒線安全淨空。「拍攝者去提醒他注意一下，完全不理，2分鐘後站務員下來警告他，大言不慚的說沒有違規行為，還跟站務員吵了起來，最後在站務員警告要解除契約下才乖乖閉嘴。」

對此，台鐵公司表示，該位旅客的突發行為並非妥適且易肇致危險，站務人員已趨前勸導制止，防止危害發生。