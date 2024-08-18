大衛營領袖峰會一周年　美日韓三國發表聯合聲明

▲南韓總統尹錫悅、美國總統拜登、日本首相岸田文雄去年8月18日在大衛營進行領袖峰會。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國總統拜登、日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅去年8月18日在美國華府近郊大衛營舉行三國領袖峰會，穩固美日韓三國合作體制。如今，隨著大衛營峰會迎來一周年，美日韓三國今（18）日再度發表聯合聲明，強調未來三國在安全保障、經濟等方面將會持續共同面對課題，共享的價值觀與信念絕不動搖。

根據南韓《韓聯社》、日媒《共同社》，美日韓三國18日針對「大衛營領袖會談」一周年發表聯合聲明，重申三國合作在過去1年來對於維持區域穩固與世界和平的重要性，「我們承諾，未來將持續維護印太地區的和平穩定，延續三方合作，並準備好迎接世界最大的挑戰。」

美日韓三國在聲明指出，「為了應對今日全球面臨的挑戰，三國合作是必需的，我們擁有屹立不搖的信念，為繁榮的未來墊下基石。領袖峰會結束後的一年以來，三國合作達成許多耀眼的成就。我們將持續堅守大衛營峰會的精神，讓我們豎立的原則成為未來我們的合作藍圖。」

聯合聲明強調，未來美日韓三國將透過堅若磐石的美韓同盟、美日同盟提高軍事（安全保障）上的合作，在共同的經濟、技術優先順位取得共識，過去一年來在印太地區的緊密合作上展現達成共同目標的高度意志。

聲明也指出，美日韓三國今年6月首度展開多領域大規模聯合軍事演習「自由之刃」（Freedom Edge），並於7月28日針對美日韓三方軍事合作簽署不具法律約束效力的「安全合作框架（TSCF）合作備忘錄（MOU）」，同時籌建工作小組，試圖阻斷北韓用來發展核武、大規模殺傷武器的資金來源。

隨著美國總統拜登放棄競選連任、日相岸田文雄宣布不再參選9月自民黨總裁選舉，意味著美日兩國領導人即將換人。《共同社》指出，日本政府關係人士解釋，此次之所以發表一周年聯合聲明，是為了強調即便總統、首相換人，美日韓三國仍堅定維持合作。