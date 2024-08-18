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跟男友回家「遭扭斷脖子」痛苦身亡　25歲華裔女最後身影曝光

▲▼跟男友回家「遭扭斷脖子」痛苦身亡　25歲華裔女最後身影曝光。（圖／翻攝當事人臉書）

 ▲26歲的朱安迪坦承，在吸毒後殘殺女友。（圖／翻攝當事人臉書）

記者吳美依／綜合報導

美國西雅圖發生駭人案件，一名25歲中國裔女子周末前往男友家拜訪，卻遭吸毒而亢奮的枕邊人殘忍殺害，她與嫌犯回家的最後身影，也被監視器拍下。

《紐約郵報》引述金郡（King County）檢方說法報導，死者何蘇芸（Zoey Suyun He，音譯）被發現時，遺體仰臥地上、滿是血跡。根據驗屍報告，她的頭部、臉部、頸部、胸部及四肢均有鈍器傷勢，喉嚨裡還卡著一顆高爾夫球。

鄰居家門口的監視器畫面拍到，8月9日，死者與26歲男友朱安迪（Andy Chu）拿著生活用品踏入家門。隔天，男方獨自離開，稍後因行為異常，被朋友送醫。同一天，鄰居通報凶嫌家漏水，才發現女方遺體。

朱安迪11日在醫院被捕時，涉嫌對護士襲胸與攻擊。他落網後供稱，和女友一起服用毒品並且吸食大麻，還依稀記得自己把女友脖子扭斷、頭部壓入浴缸水裡，發現事情不妙後，才試圖使用高爾夫球拯救對方。

這對情侶曾經在夏威夷就讀同一所高中，今年1月開始交往。如今，朱安迪被指控犯下第一級謀殺罪與第一級攻擊罪，保釋金設定為500萬美元（約新台幣1.6億元），下次出庭日期為28日。

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跟男友回家「遭扭斷脖子」身亡！　美25歲華裔女最後身影曝光

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