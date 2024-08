跟男友回家「遭扭斷脖子」痛苦身亡　25歲華裔女最後身影曝光

▲26歲的朱安迪坦承,在吸毒後殘殺女友。(圖/翻攝當事人臉書)

記者吳美依/綜合報導

美國西雅圖發生駭人案件,一名25歲中國裔女子周末前往男友家拜訪,卻遭吸毒而亢奮的枕邊人殘忍殺害,她與嫌犯回家的最後身影,也被監視器拍下。

《紐約郵報》引述金郡(King County)檢方說法報導,死者何蘇芸(Zoey Suyun He,音譯)被發現時,遺體仰臥地上、滿是血跡。根據驗屍報告,她的頭部、臉部、頸部、胸部及四肢均有鈍器傷勢,喉嚨裡還卡著一顆高爾夫球。

Disturbing court documents detail the arrest of a 26-year-old man who was charged with first-degree murder and felony assault after a woman was found dead in a flooded townhome.https://t.co/8YAaWiAHTn