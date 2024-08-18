共和黨在搖擺州民調快被超車！川普仍嗆賀錦麗：比拜登還要好打

▲川普17日在賓州參加造勢時，批評賀錦麗的經濟政策。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統大選即將於11月進行，自從現任總統拜登退選、改由副總統賀錦麗接棒，民主黨選情開始迎來改變，賀錦麗和川普在關鍵搖擺州的民調更是僵持不下。對此，川普在賓州造勢時開嗆，認為賀錦麗「比拜登更容易擊敗」，不僅批評賀錦麗的經濟政見，更痛批下周在芝加哥進行的民主黨全代會被操控。

根據《美聯社》、《政客》，代表共和黨參選的前總統川普於當地時間17日前往賓州東北部的威爾克斯-巴里（Wilkes-Barre）造勢，他在活動上用「瘋子」、「激進」等詞彙描述對手賀錦麗，並大言不慚表示「我認為賀錦麗比起拜登更容易被打敗」，同時瘋狂批評賀錦麗在經濟方面的政見。

川普在演講開頭時大肆批評民主黨執政時帶來的通貨膨脹，並詢問台下支持群眾，是否能允許他關閉提詞器。

據悉，賀錦麗16日在北卡羅來納州的造勢上提出政府援助購房計畫，首購族將能獲得2萬5000美元（約新台幣80萬元）的補助，並表示中低收入家庭在孩子出生後第一年能獲得最高6000美元（約新台幣19.3萬元）稅收減免。

對此，川普批評賀錦麗，「她說從第一天起將會降低住房和食材成本，但是賀錦麗的『第一天』已經是3年半前了，那為何她當時（指就任副總統時）就不這麼作呢？所以這是第1305天，我們已經到了第1305天，所以為何她現在不這樣做？」

由《紐約時報》委託錫耶納學院（Siena College），統計本月8至15日賀錦麗、川普在關鍵搖擺州的民調。結果顯示，在亞利桑那州，賀錦麗拿下50%支持率，以5個百分點贏過45%的川普；在北卡羅萊納州，賀錦麗則是以49%微幅領先47%的川普；不過，賀錦麗在內華達州、喬治亞州皆落後川普4個百分點。