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美韓軍演「乙支自由之盾」明天展開　陸海空實彈射擊力抗北韓威脅

▲▼美韓聯合軍演「乙支自由之盾」將從19日起展開。圖為兩軍在京畿道坡州靶場進行實彈射擊訓練。（圖／達志影像）

▲美韓聯合軍演「乙支自由之盾」將從19日起展開。圖為兩軍在京畿道坡州靶場進行實彈射擊訓練。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美國與南韓每年例行實施的軍演「乙支自由之盾」（UFS）即將從明（19）日起正式展開，並於29日結束，為期11天。針對北韓（朝鮮）近來高度發展核武與導彈技術，美韓兩軍計畫從陸、海、空實施各種野外機動與射擊訓練，不僅加強反恐能力，更預計讓雙方戰機參與長達24小時的飛行訓練。

根據《韓聯社》，南韓聯合參謀本部今（18）日表示，今年度的美韓聯合軍演「乙支自由之盾」將從19日凌晨0時1分起展開，期間將針對地面、海上、空中等領域進行實彈射擊和各種聯合野外機動訓練，雙方野外機動訓練從去年的38件提升至今年的48件。

美韓兩軍將在各領域作戰充分運用陸、海、空、網路、航太等方面的戰略資產，遏制來自北韓的大規模殺傷武器（WMD）攻擊。同時，南韓軍也會參與政府所主導的戰時演練和實戰訓練，提升守護全民生命財產安全的能力。

陸軍、海軍、空軍將在軍演期間進行各種不同的實戰訓練。其中，南韓陸軍將與美軍進行各種大規模的野外機動和射擊訓練，包括美韓聯合導彈防空射擊、美韓聯合空中突擊作戰、美韓聯合渡河訓練、公共場所的反恐綜合訓練。

南韓海軍則是訓練各種領域的海上作戰能力，包括熟悉美韓合作相關程序、聯合指揮所演習、依各部隊進行主要港口統合防禦訓練、綜合救助訓練、港口重建與艦艇彈藥搬運訓練。

至於南韓空軍則不僅得參加美韓聯合訓練，更得和其他國家的空軍進行訓練，加上空軍的單獨訓練，則野外機動訓練達80多次。特別是，空軍得和美國空軍參與24小時的實際飛行訓練，美韓雙方將派出F-15K、KF-16、FA-50、F-16、A-10等戰機。

據悉，今年度乙支自由之盾聯合軍演，參加兵力將達1萬9000人，維持往年參與人數。因此，預料將如同往年般，在輿論上遭到北韓高度譴責，過去以來北韓將美韓聯合軍演視為「為侵略北韓的戰爭預演」。

針對北韓可能在軍演期間試射飛彈挑釁，南韓聯合參謀本部議長金明秀12日巡視陸軍前線部隊時強調，「一旦敵方發起挑釁，則將以『即時、強烈、嚴懲到底』三大原則應對」。

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