麟洋配冠軍帽被高價轉售！民俗專家警告「犯滔天大罪」：千萬別買

▲順澤宮發送限量版「麟洋配」台灣No.1宮廟帽。（圖／記者唐詠絮翻攝）



記者柯振中／綜合報導

彰化埔鹽順澤宮跟上時事，推出麟洋配拿金牌的冠軍宮廟帽，沒想到竟遭有心人士領取後轉賣。對此，民俗專家廖大乙表示，這種將神明信物出售圖利的動作，恐怕犯下「滔天大罪」，千萬別做這種事，也不要買這種帽子。

埔鹽順澤宮2019年間製作了宮廟帽，讓信眾可以領取，不過因為挪威三鐵好手伊登（Gustav Iden）戴著宮廟帽連續奪冠，讓這頂帽子爆紅，也出現了炒作的情形，廟方不得不發出聲明，告知「來廟求帽，全部免費」。

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近日廟方搭上了奧運風潮，以金牌男雙「麟洋配」作為主題，製作了印有「台灣No.1」的帽子，並且免費發送。沒想到10日送出去不久，網路上就出現轉賣的亂象，廟方也對此呼籲，請勿藉著廟方的名義轉賣牟利。

▲▼順澤宮發送限量版「麟洋配」台灣No.1宮廟帽。（圖／記者唐詠絮翻攝）



根據《自由時報》報導，民俗專家廖大乙表示，這頂帽子屬於「神明的信物」，與經書相同，不能用來轉售，且廟方也有出面聲明，不希望有人轉售牟利。

廖大乙提醒，販售神明信物牟利的情況，恐怕會犯「滔天大罪」，往後會下地獄，千萬不要這麼做，也不要買這種轉售的帽子。