首座台版「侏儸紀公園」驚傳月底熄燈　網友不捨：只剩回憶

▲▼百果山恐龍探索樂園將營業到月底。（圖／翻攝自百果山恐龍探索樂園，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

全台第一座原始森林恐龍樂園的彰化百果山親子探索樂園，7年前斥資6000萬元打造，內有40隻大型仿真恐龍穿梭林間，號稱「台版侏儸紀世界」，一開幕造成轟動，排隊人龍蜿蜒300公尺，從山上排到山下，今(17日)園區在粉專貼出公告，將營業到8月31日，網友紛紛湧入，貼旅遊圖留言「不捨，以後只剩下回憶」。

位於員林的百果山樂園荒廢20年，園區斥資6000萬元，於2016年重新打造一座8000坪的恐龍樂園，栩栩如生的40隻大型仿真恐龍穿梭林間，每隻恐龍會動、會叫，十分逼真，號稱台版「侏儸紀公園」。

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園區結合恐龍森林、虛擬實境VR體驗館、親子餐廳、探索遊樂區四大主題，VR體驗館有720度模擬飛行機，能親身體驗開飛機的樂趣，探索遊樂區有活動軌道車、攀岩設施、恐龍溜滑梯等，想騎恐龍、搭恐龍公車都能滿足心願，當年營運轟動全台。

百果山因「恐龍探索樂園」，近幾年來遊客激增，因地震，凱米颱風攪局，參山國風景管理處整治百果山計畫，打造新溜滑梯樂園，一度成為親子遊樂的好去處，豈料溜滑梯使用一波三折，因設計不良暑假封閉使用，原以為9月中旬驗收重啟使用後，將重現繁景，今天園方公佈停業公告，令遊客相當不捨。

▲今年1月底剛啟用百果山溜滑梯又拆掉重建。（資料圖／記者唐詠絮攝）

園方表示，由於近期受到颱風、連續降雨及地震的影響，加上設備逐漸老化，園區決定營業至113年8月31日止，預計9月1日起停止對外開放，若您持有票卷未使用相關問題，請洽臉書粉專私訊小編，並期待未來能再次見面。

聲明稿如下：

近日因颱風、連日大雨及地震等天災影響，園方對於提供遊樂設施方面較為擔憂。遊客的安全一直是園方最為關心之議題，同時深知設施老舊，因此與團隊商討後緊急決定營業至2024年8月31日。

百果山休憩用地隸屬員林市公所，因與公所的合約即將期滿，雙方還在進行後續商討。在此特別澄清，本次營業暫停並非因倒閉而無法經營，待與員林市公所洽談完成後，屆時將公告後續消息，請熱愛這片土地的恐龍迷不必擔心。

十分感謝記者朋友及各方的企業好友關心與支持。

百果山探索樂園管理團隊

2024年8月17日

▲百果山恐龍探索樂園開幕人龍從山上排到山下。