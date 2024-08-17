「梁王」教練談敗給麟洋配　網聽原因笑翻：果然是你教的

▲王昶、梁偉鏗拿下巴黎奧運羽球男雙銀牌。（圖／路透社）

記者廖翊慈／綜合報導

中國羽球男雙「梁王組合」梁偉鏗、王昶在巴黎奧運羽球男雙金牌戰中，以1比2輸給臺灣黃金組合「麟洋配」。「梁王」的主教練陳祈遒近日接受採訪，被問到是否有感受到「梁王」上場時的緊張感，他的回答讓網友笑翻，「果然什麼教練就教出什麼選手。」

據《新京報》報導，記者問道，王昶、梁偉鏗這對00後組合碰上，經驗豐富的麟洋配，是否在決賽時，有表現出緊張感，「你是否有看到他們感到壓力的一面？」

▲王昶。（圖／路透社）

▲梁偉鏗。（圖／路透社）

陳祈遒則回答，「他們有緊張，決賽的時候沒坐凳子，我覺得他們如果坐在凳子上，可能就贏了，還是有緊張，還是有對冠軍的渴望。」

陳祈遒還給「梁王」打分，「為什麼我給王昶打60分，梁偉鏗高一點，就是因為他們也有緊張，也有手緊，也有失常的時候，但他們有一個優點，當一個同伴失常的時候，另一個能夠站出來，他們兩個互相扶持。」

▲梁王組合對上麟洋配。（圖／路透社，上同）

陳教練最後說道，「這場決賽的經驗對王昶、梁偉鏗的未來來說，是一筆最寶貴的財富，我們會變得越來越好，我們從來都不覺得因為這次的輸球，就失去了對自己的信心。」

「梁王」輸球是因為沒坐凳子的說法，引起網友熱議，「雖然知道陳教練要說的意思是，兩人不夠放鬆，太緊張面對決賽了，但這說法也太抽象」、「好平靜又幽默的瘋感」、「這教練真絕了，沒這教練估計也出不來梁王」、「哈哈哈哈哈哈，梁王的瘋原因算是找到了」、「果然不是一家人，不進一家門，秒懂梁王平常麼搞笑的原因了」、「教練你的風趣，梁王還沒學到位」。

公開資料顯示，王昶出生於2001年5月7日；梁偉鏗出生於2000年11月30日。兩人自2022年起開始搭檔，累積奪下8面金牌，今年奪下馬來西亞公開賽、亞洲羽球錦標賽、以及印尼公開賽冠軍，是目前位居世界羽球男雙的排名第一。